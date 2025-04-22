Барвинок – это очень популярный многолетник, практически не требует ухода и из года в год может радовать красивыми цветами фиолетового или розового цвета, сообщает 24 Канал. И эзотерики убеждены, что это не единственное его свойство.

Интересно Подкормите этим удобрением огород весной: все будет расти вдвое быстрее

Можно ли сажать барвинок возле дома?

Барвинок – это растение, которое имеет исключительно положительное значение в народных приметах. Очень часто барвинок использовали, чтобы украшать свадебный каравай и венки, его вплетали в волосы, ведь верили, что он привлекает любовь.

Очень часто барвинок сажают возле дома, и недаром – считается, что в доме, где растет барвинок, не будет ссор и конфликтов, зато будет царить согласие и гармония. Зеленить барвинок может даже из-под снега, а это значит, что участок будет выглядеть нарядно в любое время года.

Во время свадьбы барвинок всегда был символом верной любви, неизменности и чистого брака. Пять лепестков барвинка, согласно приметам, символизировали пять залогов семейной жизни. Первый лепесток – красота, второй – нежность, третий – память. Четвертый и пятый лепестки отвечали за согласие и верность.

Предки также верили, что барвинок, высаженный вокруг дома, может защитить жителей дома от проклятия, нейтрализовать сглаз и проклятия, а также укрепить брак.



Барвинок стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Кроме того, часто использовали барвинок и в народной медицине как наружное средство при лихорадке, головной боли, гипертонии и тому подобное. А вот употреблять внутрь барвинок нельзя: его сок очень ядовит при передозировке. Поэтому попадания сока барвинка на кожу стоит остерегаться.

Цветение барвинка продолжается с апреля и до середины лета. В это время цветоносы поднимаются вертикально вверх, усиливая декоративность растения. А вот после завершения периода цветения стебли растения снова опускаются вниз.

Кстати, барвинок – это не единственное растение, что долго цветет. Ранее мы рассказывали про однолетниках, цветущих целый сезондля них точно стоит найти место на вашей клумбе.

Сажать барвинок стоит ранней весной, или же осенью – в период покоя растения. Иногда можно сажать его и летом, и в таком случае стоит дождаться дождливой погоды. Барвинок может быстро расползаться по участку во все стороны, образуя некий ковер из листьев и цветов.