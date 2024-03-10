Если вы хотите выращивать фиалки у себя на подоконниках, важно не только вовремя их поливать, но и проводить пересадки, вносить удобрения и защищать ваши цветы от различных заболеваний.

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Правила ухода за фиалками

Одно из самых больших преимуществ выращивания фиалок заключается в том, что они могут радовать вас своим цветом фактически весь ров – конечно, в условиях правильного ухода. Прежде всего, вам нужно позаботиться об освещении – оно должно быть достаточно ярким, однако не прямым, а рассеянным. Зато температура во время активного роста должна держаться в пределах 18 – 24 градусов, а зимой не должна опускаться ниже, чем до 15 градусов.

Поливать фиалки нужно несколько раз в неделю. О влажности переживать не стоит – фиалки себя хорошо чувствуют в условиях обычных жилых комнат.

Многих людей, выращивающих фиалки, интересует вопрос удобрений для фиалок. Подкармливать эти цветы нужно только в период интенсивного роста – для этого каждую неделю вносите в почву комплексные минеральные удобрения для комнатных растений.

Вам нужно понимать, что чрезмерный полив и влага для фиалок могут быть губительными, и они от этого часто гниют. Поэтому старайтесь не вносить слишком много воды к корневой системе растения. Для полива вам нужно использовать теплую отстоянную воду. А вот делать это стоит только тогда, когда вы чувствуете, что земля уже подсыхает.

Для фиалки подходит несколько разных способов полива:

воду можно наливать в поддон и выливать лишнюю впоследствии;

горшок погружают в воду;

поливают сверху, когда становится тепло.

Главное – следить, чтобы вода ни в коем случае не попадала на листья фиалки.

Как пересадить фиалку

Если вы купили свою фиалку в цветочном магазине, пересаживать ее нужно через месяц после того, как вы принесли растение домой. После этого это нужно делать каждые полгода.

Для пересадки используют легкий и рыхлый грунт, который может хорошо удерживать влагу, и к земле нужно обязательно добавить разрыхлитель. Лучше всего взять для пересадки глиняный и не слишком большой горшок.

Растение нужно вытащить из горшка и удалить старую почву с корней, а после этого в тот же горшок насыпать 2 сантиметра дренажа. Добавьте земли и посадите цветок по центру, немного полейте водой.