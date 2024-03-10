Якщо ви хочете вирощувати фіалки у себе на підвіконнях, важливо не тільки вчасно їх поливати, але й проводити пересадки, вносити добрива та захищати ваші квіти від різних захворювань.

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Правила догляду за фіалками

Одна з найбільших переваг вирощування фіалок полягає у тому, що вони можуть радувати вас своїм цвітом фактично увесь рів – звісно, за умов правильного догляду. Перш за все, вам потрібно подбати про освітлення – воно має бути досить яскравим, проте не прямим, а розсіяним. Натомість температура під час активного росту має триматися у межах 18 – 24 градусів, а взимку не має опускатися нижче, ніж до 15 градусів.

Поливати фіалки потрібно кілька разів на тиждень. Про вологість перейматися не варто – фіалки себе добре почувають в умовах звичайних житлових кімнат.

Багатьох людей, що вирощують фіалки, цікавить питання добрив для фіалок. Підгодовувати ці квіти потрібно тільки у період інтенсивного зростання – для цього кожного тижня вносьте до ґрунту комплексні мінеральні добрива для кімнатних рослин.

Вам потрібно розуміти, що надмірний полив і волога для фіалок можуть бути згубними, і вони від цього часто гниють. Тож намагайтеся не вносити надто багато води до кореневої системи рослини. Для поливу вам потрібно використовувати теплу відстояну воду. А ось робити це варто тільки тоді, коли ви відчуваєте, що земля вже підсихає.

Для фіалки підходить кілька різних способів поливу:

воду можна наливати у піддон і виливати зайву згодом;

горщик занурюють у воду;

поливають зверху, коли стає тепло.

Головне – стежити, щоб вода в жодному випадку не потрапляла на листя фіалки.

Як пересадити фіалку

Якщо ви купили свою фіалку у квітковому магазині, пересаджувати її потрібно через місяць після того, як ви принесли рослину додому. Після цього це потрібно робити кожні пів року.

Для пересадки використовують легкий і пухкий ґрунт, який може добре утримувати вологу, та до землі потрібно обов'язково додати розпушувач. Найкраще взяти для пересадки глиняний і не надто великий горщик.

Рослину потрібно витягнути із горщика та видалити старий ґрунт із коріння, а після цього у той самий горщик насипати 2 сантиметри дренажу. Додайте землі та посадіть квітку по центру, трохи полийте водою.