5 причин пити більше зеленого чаю: він корисніший, ніж ви думали
- Зелений чай багатий антиоксидантами, які захищають клітини від пошкоджень, зміцнюють імунітет і підтримують здоров'я серця.
- Він також покращує настрій, зменшує втому, допомагає зосередитися і містить теанін, що сприяє спокійній бадьорості.
- Регулярне вживання зеленого чаю може знизити ризик серцево-судинних захворювань та покращити когнітивні функції.
Якщо в новому році ви хочете покращити своє здоров'я, це можна легко зробити, просто звернувши увагу на один дуже популярний напій – а саме зелений чай.
Зелений чай містить чимало антиоксидантів, та на цьому його корисний вплив на організм не обмежується. Окрім того, цей напій надзвичайно популярний у найздоровіших регіонах світу, а це тільки додатково свідчить на його користь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Захищає клітини від пошкоджень
Як вже згадувалося вище, зелений чай надзвичайно багатий на антиоксиданти, а вони можуть нейтралізовувати вільні радикали – нестабільні молекули, що можуть пошкоджувати клітини та пришвидшувати старіння. А регулярне вживання запашного напою сприятиме загальному здоров'ю організму та підтримуватиме молодість шкіри.
Зміцнює імунітет
Зелений чай також містить і флавоноїди – природні речовини, що можуть зменшити запалення в організмі. Окрім того, міститься у ньому також і потужний антиоксидант епігалокатехін – він може підсилювати природний захист організму від вірусів та бактерій.
А ще один корисний складник у чаї, теанін, може активізувати спеціальні імунні клітини, що борються з інфекціями та підтримують здоров'я організму.
Підтримує здоров'я серця
Виявляється, антиоксиданти у складі зеленого чаю ще й допомагають знизити артеріальний тиск та можуть покращити кровообіг. Окрім того, вони мають і протизапальні властивості, що сприяють здоров'ю серцево-судинної системи.
І всього 1 – 3 чашки чаю на день, згідно з дослідженнями, можуть знизити ризик інфаркту та інсульту.
Зелений чай корисний для серця / Фото Pexels
Покращує настрій
Зелений чай може зменшити втому, покращити роботу настрій та навіть стимулювати вироблення дофаміну – гормону, що сприяє відчуттю задоволення та гарного настрою. Особливо добре теанін – амінокислота, що забезпечує всі ці надзвичайні переваги – працює у поєднанні з кофеїном.
Саме тому від зеленого чаю ви отримуєте це приємне відчуття спокійної бадьорості – без різких енергетичних стрибків та спаду сил.
Допомагає зосередитися
Якщо вам потрібно зменшити стрес та тривожність, чашка зеленого чаю у цьому неабияк допоможе. До того ж цей напій може й покращити когнітивні функції – а поєднання кофеїну, L-теаніну та поліфенолів дозволяє краще зосередитися на тривалих завданнях.