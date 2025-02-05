Створення власного компосту – це найбільш ефективний спосіб зменшити кількість відходів та покращити якість ґрунту на своїй ділянці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та для того, аби почати, потрібно переконатися, що ви знаєте, які речі компостувати нізащо не можна.

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Певні чайні пакетики

Зважайте, що в деяких чайних пакетиках є пластик, тож додавати їх до компостної яки точно не варто. Вони не будуть руйнуватися та перегнивати, а також можуть забруднити ваш компост мікропластиком.

Котячі чи собачі відходи

Попри те, що це точно органічний матеріал, що розкладається, це не те, що ви маєте додавати до компостної ями. Компостування собачих та котячих відходів заборонено, адже у них можуть міститися паразити та патогени, що шкідливі для рослин та людей. І вони не зникають навіть після компостування.

Кістки з м'яса та риби

Ризик компостування молочних продуктів, м'яса, риби та кісток полягає в тому, що вони розкладаються досить довго. Тож якщо у вас є купа на вашому задньому дворі, це може привернути небажану увагу шкідників та тварин до вашого компосту.

Хімічно оброблені рослини та обрізки

Якщо ви обробляли рослини в саду та газон хімікатами, уникайте додавання обрізаних частин у компост. Пестициди на гілках, листі та траві можуть завдати шкоди корисним мікробам, що розщеплюють компост та потенційно залишатимуть шкідливі хімікати у готовому продукті. Так ви не покращите якість ґрунту, а тільки завдасте шкоди рослинам.

Оброблена деревина

Як і обрізки від оброблених рослин та газону, додавати оброблену деревину до компостної ями заборонено. Оброблені пиломатеріали містять хімічні речовини – миш'як чи мідь, що можуть вимиватися у компост та забруднити його, завдавши шкоди рослинам та додаючи токсини до ґрунту.

Олія та мастило

Олії та жири можуть задушити матеріали, що розкладаються, зменшити вміст кисню та сповільнити розкладання при додаванні до компосту. Окрім того, вони створюють жирний безлад, і потім перемішувати шари у компостній купі може бути непросто.



Олію виливати в компостну купу не можна / Фото Pexels

Хліб

Попри те, що хліб руйнується у компостній купі, краще уникати його використання, адже він, як і м'ясо та риба, може привабити велику кількість шкідників – гризунів та цвіль, і все через великий вміст крохмалю у них. Якщо ви маєте залишки хліба, які не хочете викидати, найкраще компостувати їх у невеликих кількостях чи порвати та закопати глибоко в купу.