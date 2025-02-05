Создание собственного компоста – это наиболее эффективный способ уменьшить количество отходов и улучшить качество почвы на своем участке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Но для того, чтобы начать, нужно убедиться, что вы знаете, какие вещи компостировать ни за что нельзя.

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Определенные чайные пакетики

Учитывайте, что в некоторых чайных пакетиках есть пластик, поэтому добавлять их в компостную яку точно не стоит. Они не будут разрушаться и перегнивать, а также могут загрязнить ваш компост микропластиком.

Кошачьи или собачьи отходы

Несмотря на то, что это точно органический материал, что разлагается, это не то, что вы должны добавлять в компостную яму. Компостирование собачьих и кошачьих отходов запрещено, ведь в них могут содержаться паразиты и патогены, вредные для растений и людей. И они не исчезают даже после компостирования.

Кости из мяса и рыбы

Риск компостирования молочных продуктов, мяса, рыбы и костей заключается в том, что они разлагаются достаточно долго. Поэтому если у вас есть куча на вашем заднем дворе, это может привлечь нежелательное внимание вредителей и животных к вашему компосту.

Химически обработанные растения и обрезки

Если вы обрабатывали растения в саду и газон химикатами, избегайте добавления обрезанных частей в компост. Пестициды на ветвях, листьях и траве могут нанести вред полезным микробам, расщепляющих компост и потенциально оставлять вредные химикаты в готовом продукте. Так вы не улучшите качество почвы, а только нанесете вред растениям.

Обработанная древесина

Как и обрезки от обработанных растений и газона, добавлять обработанную древесину в компостную яму запрещено. Обработанные пиломатериалы содержат химические вещества – мышьяк или медь, которые могут вымываться в компост и загрязнить его, нанеся вред растениям и добавляя токсины в почву.

Масло и смазка

Масла и жиры могут задушить материалы, что разлагаются, уменьшить содержание кислорода и замедлить разложение при добавлении в компост. Кроме того, они создают жирный беспорядок, и потом перемешивать слои в компостной куче может быть непросто.



Масло выливать в компостную кучу нельзя / Фото Pexels

Хлеб

Несмотря на то, что хлеб разрушается в компостной куче, лучше избегать его использования, ведь он, как и мясо и рыба, может привлечь большое количество вредителей – грызунов и плесень, и все из-за большого содержания крахмала в них. Если вы имеете остатки хлеба, которые не хотите выбрасывать, лучше компостировать их в небольших количествах или порвать и закопать глубоко в кучу.