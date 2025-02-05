Овес можно приготовить многими различными способами и добавить ко многим блюдам, а не только делать из него кашу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому не стоит забывать об этих полезных злаках, когда думаете, что же поесть на завтрак.

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Поддерживает уровень энергии

Углеводы часто имеют плохую репутацию, но обойтись без них в здоровом рационе невозможно. Именно углеводы обеспечивают организм основным источником энергии, то есть глюкозой. И в овсе содержится именно "хороший" тип углеводов, что называется сложными углеводами, сообщает диетолог Дженна Волпе.

Важен для здоровья кишечника

Пищевые волокна являются очень важным питательным веществом, которого многие люди потребляют недостаточно. А вот в овсе клетчатки содержится достаточно, и именно она может существенно повлиять на здоровье вашего кишечника.

Растворимая клетчатка поддерживает разнообразный и здоровый микробиом в нем и предотвращает появление запоров.

Стабилизирует уровень сахара в крови

Помните о том, что овсянка содержит глюкозу? Это другое слово для обозначения сахара, и волноваться не стоит – овес не вреден для уровня сахара в крови. На самом деле он оказывает противоположный эффект, и благодаря растворимой клетчатке, содержащейся в нем, он медленно переваривается, а это приводит к более стабильному уровню сахара.



Овсяная каша полезна для поддержания уровня сахара / Фото Pexels

Снижает уровень холестерина и сердечных заболеваний

Возможно, вам приходилось слышать, что овес – это полезная для сердца пища. И это действительно так – клетчатка имеет свои преимущества для сердечно-сосудистой системы, а овес насыщен ею. В частности, в овсе содержится тип растворимой клетчатки, называется бета-глюкан – а он может снижать уровень холестерина.

Помогает в контроле веса

Овес может быть полезным в снижении веса, регулировании аппетита и снижении общего процента жира в организме. Клетчатка позволяет вам дольше чувствовать сытость, а это уменьшает риск переедания.

Кроме того, бета-глюкан в овсе замедляет пищеварение.

В овсе немало антиоксидантов

Овес содержит немало различных питательных веществ, но особое место в нем занимают антиоксиданты. Они могут уменьшать воспаление и улучшать кровоток. И хотя нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как антиоксиданты в овсе влияют на здоровье человека, некоторые обзоры уже показали способность поглощать свободные радикалы и защищать здоровье сердечно-сосудистой системы.