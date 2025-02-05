6 причин їсти більше вівса: про його переваги для здоров'я знають одиниці

Вівсяна каша – це одна з найбільш популярних страв для сніданку, і недарма. Овес – це цілозерновий продукт, що може запропонувати вам неймовірну кількість переваг для здоров'я.

Овес можна приготувати у чимало різних способів та додати до багатьох страв, а не тільки робити з нього кашу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож не варто забувати про ці корисні злаки, коли думаєте, що ж поїсти на сніданок.

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Підтримує рівень енергії

Вуглеводи часто мають погану репутацію, але обійтися без них у здоровому раціоні неможливо. Саме вуглеводи забезпечують організм основним джерелом енергії, тобто глюкозою. І у вівсі міститься саме "хороший" тип вуглеводів, що називається складними вуглеводами, повідомляє дієтологиня Дженна Волпе.

Важливий для здоров'я кишківника

Харчові волокна є дуже важливою поживною речовиною, якої чимало людей споживають недостатньо. А ось у вівсі клітковини міститься вдосталь, і саме вона може неабияк вплинути на здоров'я вашого кишківника.

Розчинна клітковина підтримує різноманітний та здоровий мікробіом у ньому та запобігає появі закрепів.

Стабілізує рівень цукру в крові

Пам'ятаєте про те, що вівсянка містить глюкозу? Це інше слово для позначення цукру, та хвилюватися не варто – овес не шкідливий для рівня цукру в крові. Насправді він чинитиме протилежний ефект, і завдяки розчинній клітковині, що міститься у ньому, він повільно перетравлюється, а це призводить до більш стабільного рівня цукру.



Вівсяна каша корисна для підтримання рівня цукру / Фото Pexels

Знижує рівень холестерину та серцевих захворювань

Можливо, вам доводилося чути, що овес – це корисна для серця їжа. І це справді так – клітковина має свої переваги для серцево-судинної системи, а овес насичений нею. Зокрема, у вівсі міститься тип розчинної клітковини, що називається бета-глюкан – а він може знижувати рівень холестерину.

Допомагає у контролі ваги

Овес може бути корисним у зниженні ваги, регулюванні апетиту та зниженні загального відсотка жиру в організмі. Клітковина дозволяє вам довше відчувати ситість, а це зменшує ризик переїдання.

Окрім того, бета-глюкан у вівсі уповільнює травлення.

У вівсі чимало антиоксидантів

Овес містить чимало різних поживних речовин, але особливе місце у ньому займають антиоксиданти. Вони можуть зменшувати запалення та покращувати кровотік. І хоча потрібні додаткові дослідження, аби зрозуміти, як саме антиоксиданти у вівсі впливають на здоров'я людини, деякі огляди вже показали здатність поглинати вільні радикали та захищати здоров'я серцево-судинної системи.