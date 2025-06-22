Вивертайте шкарпетки під час прання: ось для чого це робити

Під час прання шкарпеток чимало людей припускаються помилок, які здатні вплинути на результат Для того, щоб вони були у хорошому стані якомога довше, а після прання були повноцінно чистими, варто знати кілька нюансів.

Насправді шкарпетки потрібно прати навиворіт, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Це не лише забезпечить чистоту, але й здоров’я ніг.

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Для нас логічно шкарпетки не вивертати, оскільки здається, що увесь бруд зовні – бруд від підлоги, пилу тощо. Втім, внутрішня сторона шкарпетки накопичує потовиділення – у вологому середовищі розвиваються грибки та бактерії.

Окрім того, щодня ноги скидають багато мікроскопічних часточок шкіри, які накопичуються всередині тканини. А ще джерелом неприємного запаху є мікроорганізми, які живуть всередині шкарпетки після носіння.



Шкарпетки рекомендовано прати навиворіт / Фото Pexels

Всі ці чинники спонукають вивертати шкарпетки перед пранням. Це забезпечить їм хороше очищення. Під час прання порошок краще проникає в тканину й добре випирає все зсередини. Завдяки пранню шкарпеток навиворіт можна запобігти появі грибка чи міжпальцевого дерматиту.

Кольорові вивернуті шкарпетки менше зношуються, краще зберігають колір, малюнки й довше залишаються еластичними. Важливим моментом є й те, що таке прання зменшує наявність ковтунців.

До речі, раніше ми вже пояснювали, як можна очистити брудні кросівки, аби вони виглядали, як новенькі.

У випадку, якщо шкарпетки є брудними, чи мають досить неприємний запах, то їх спочатку треба замочити на 30 хвилин в теплій воді з миючим засобом чи кисневим відбілювачем, який підходить для білих шкарпеток.

Якщо на шкарпетках є плями, то перед пранням їх треба змочити й нанести плямовивідник, а тоді вкинути в прання. Фахівці радять сушити шкарпетки на свіжому повітрі, оскільки ультрафіолетові промені добре знищують бактерії.