Выворачивайте носки во время стирки: вот для чего это делать

Во время стирки носков многие допускают ошибки, которые способны повлиять на результат Для того, чтобы они были в хорошем состоянии как можно дольше, а после стирки были полноценно чистыми, следует знать несколько нюансов.

На самом деле носки нужно стирать наизнанку, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Это не только обеспечит чистоту, но и здоровье ног.

Читайте также Одежда будет белоснежной и как будто только что из магазина: секретный бабушкин метод

Для нас логично носки не выворачивать, поскольку кажется, что вся грязь снаружи – грязь от пола, пыли и тому подобное. Впрочем, внутренняя сторона носка накапливает потоотделение – во влажной среде развиваются грибки и бактерии.

Кроме того, ежедневно ноги сбрасывают много микроскопических частиц кожи, которые накапливаются внутри ткани. А еще источником неприятного запаха являются микроорганизмы, которые живут внутри носка после ношения.



Носки рекомендуется стирать наизнанку / Фото Pexels

Все эти факторы побуждают выворачивать носки перед стиркой. Это обеспечит им хорошую очистку. Во время стирки порошок лучше проникает в ткань и хорошо выпирает все изнутри. Благодаря стирке носков наизнанку можно предотвратить появление грибка или межпальцевого дерматита.

Цветные вывернутые носки меньше изнашиваются, лучше сохраняют цвет, рисунки и дольше остаются эластичными. Важным моментом является и то, что такая стирка уменьшает наличие катышков.

Кстати, ранее мы уже объясняли, как можно очистить грязные кроссовки, чтобы они выглядели, как новенькие.

В случае, если носки являются грязными, или имеют достаточно неприятный запах, то их сначала надо замочить на 30 минут в теплой воде с моющим средством или кислородным отбеливателем, который подходит для белых носков.

Если на носках есть пятна, то перед стиркой их надо смочить и нанести пятновыводитель, а потом бросить в стирку. Специалисты советуют сушить носки на свежем воздухе, поскольку ультрафиолетовые лучи хорошо уничтожают бактерии.