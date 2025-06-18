Если вы заметили, что ваши белые футболки и рубашки уже не выглядят такими свежими, как когда-то – это не удивительно. Со временем на них появляются желтые пятна от пота, серость от стирки и т.д., сообщает 24 Канал. Но это еще не повод выбрасывать одежду – ведь ситуацию можно исправить.

Интересно Чем подкормить вазон женское счастье: удобрение, которое любит растение

Как вернуть одежде белизну?

Очень часто белые вещи, которые еще не полностью износились, все же приходится прятать глубоко в шкаф, ведь они теряют свой красивый вид: становятся серыми или пожелтевшими. И основной и наиболее распространенной ошибкой является, вероятно, слишком интенсивная стирка белой одежды.

И причина этого понятна – ведь белые вещи достаточно быстро пачкаются. Впрочем, регулярная стирка также истощает волокна, и одежда начинает быстрее портиться. Иногда советуют вместо того, чтобы стирать вещи в машинке, просто замачивать их – это может дать не худший результат.



Одежду можно отбелить народными средствами / Фото Pexels

Но если вы заметили, что ткань начинает терять белый цвет, можно вернуть его с помощью нескольких простых народных средств:

Борная кислота . Она подойдет для вещей из хлопка и синтетики. Высыпьте несколько ложек средства в 2 литра теплой воды и оставьте в растворе одежду на несколько часов. Это средство поможет избавиться от серости.

. Она подойдет для вещей из хлопка и синтетики. Высыпьте несколько ложек средства в 2 литра теплой воды и оставьте в растворе одежду на несколько часов. Это средство поможет избавиться от серости. Хозяйственное мыло и сода . Такая смесь будет действовать не хуже, чем дорогие средства из магазина. Нужно замочить одежду в воде, предварительно натерев ее мылом. Добавьте несколько ложек соды и оставьте на два часа, перемешав все – так избавитесь от желтизны.

. Такая смесь будет действовать не хуже, чем дорогие средства из магазина. Нужно замочить одежду в воде, предварительно натерев ее мылом. Добавьте несколько ложек соды и оставьте на два часа, перемешав все – так избавитесь от желтизны. Горчица . Казалось бы, это довольно странное средство для стирки белой одежды, и оно работает безотказно. Растворите две ложки средства в горячей воде и оставьте в растворе вещи на ночь. После этого сполосните одежду и постирайте, как обычно – и результат вас поразит.

. Казалось бы, это довольно странное средство для стирки белой одежды, и оно работает безотказно. Растворите две ложки средства в горячей воде и оставьте в растворе вещи на ночь. После этого сполосните одежду и постирайте, как обычно – и результат вас поразит. Перекись и нашатырный спирт с содой. Если вы хотите вернуть яркость вещам, что полиняли, смесь этих средств будет работать лучше всего. Возьмите по две ложки каждого вещества, а потом растворите в воде и замочите белье на 3 часа.

Чем раньше вы возьметесь за пятно, тем легче будет его удалить – и лучше начинать действовать сразу же, как заметите, что одежда загрязнилась. Если вы поставили пятно на белой одежде, лучше всего будет замочить одежду сразу, как возникнет возможность.

Кстати, ранее мы уже объясняли, как можно очистить грязные кроссовки, чтобы они выглядели, как новенькие.

Но перед применением новых средств всегда предварительно проведите тест на небольшом участке ткани. Это поможет убедиться, что раствор не повредит материал и не вызовет нежелательной реакции.