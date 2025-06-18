Синичка сіла на вікно: ось що віщує ця несподівана прикмета

Синички – це гарні пташки, яких часто можна побачити в парках. Та все ж на вікна вони, на відміну від голубів, сідають не дуже часто – і тому багато людей цікавляться, що ж це може означати.

Предки були переконані, що коли птаха сідає на підвіконня – це точно знак від світу. І головне – правильно його розшифрувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Що означає, якщо синиця залетіла у вікно?

Прикмети стверджують, що синиця на вікні – це винятково позитивна прикмета. А ось якщо синичка не тільки сіла на підвіконня, але й залетіла у вікно – це значить, що скоро варто очікувати радісних подій та новин, а сама птаха пророкує щастя.

Синиця у багатьох культурах – це символ удачі та доброти. І коли синиця залітає у дім, вона приносить із собою позитивні зміни. Втім, існують також і прикмети, які стверджують, що синиця може притягнути та нещастя – можливо, втрату близького члена родини.



Синичка може залетіти у вікно / Фото Pexels

Якщо ж синичка сіла на підвіконня та стукає у вікно, тоді це значить, що незабаром варто очікувати добрих вістей. Одне з трактувань – скоро приїдуть близькі, або ж довгоочікувані гості. Приїзд може призвести до веселих, галасливих посиденьок, і на них можуть бути оголошені новини, що змінять ваше життя на краще.

До речі, раніше ми вже ділилися й іншими прикметами – зокрема про те, чому не можна рубати волоський горіх.

Якщо ж синичка сіла на балкон, вірили, що у родині слід чекати поповнення.

Що значить, коли синиця сіла на руку?

Птахи зазвичай намагаються триматися на відстані від людей, і тому дуже нечасто можна побачити таке явище, як синичка, що сідає комусь на плече чи руку. Та якщо таке все ж сталося, потрібно встигнути загадати бажання перед тим, як пташка випурхне. А якщо синичка ще й зацвірінькає, поки сидить на руці, тоді все задумане точно здійсниться.