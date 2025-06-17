Волоський горіх має чимало переваг, але можна знайти в дерева й недоліки: зокрема, під горіхом майже нічого не росте, і з часом він може вирости надто великим та затінити частину подвір'я чи саду, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Чому не можна рубати волоський горіх?

Здавна вважається, що горіх – це не просто рослина, а справжній талісман, який може принести чимало користі та удачі – якщо тільки ставитися до нього з належною повагою. Зважайте, що горіх – це дерево з сильною енергетикою, що може постійно впливати на життя.

І предки, звісно ж, знали про це, і тому намагалися ніколи не рубати дерево, якщо воно росло в них на ділянці. Адже попри те, що горіх не належить до категорії дерев, що приносять лихо та невдачу, легковажними з ним бути все ж не варто.

Зокрема, одна з прикмет свідчить, що садити горіх біля хати не можна – це начебто призведе до того, що рослина висмокче енергію з дому, а також з людей, які в цьому домі живуть.



Горіх рубати не можна / Фото Pexels

Тож якщо ви хочете мати горіх на ділянці, краще обрати для нього місце якомога далі від того, де стоїть ваш дім – наприклад, на околицях саду та городу. Не можна не тільки рубати горіх, але й зламувати його гілки. Вважається, що горіх – це дерево, яке має не тільки пам'ять, але й душу, і йому точно не сподобається, якщо його ображатимуть.

Тож якщо потрібно провести обрізку горіха, робити це потрібно обережно. Після завершення гілки зберіть у купу, а тоді спаліть чи закопайте.

Горіх, як вірили наші предки, також може принести чвари у родині та парі. І якщо рубати його, можна накликати у дім злих духів, що селитимуть розбрат та нещастя.