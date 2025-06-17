Грецкий орех имеет немало преимуществ, но можно найти у дерева и недостатки: в частности, под орехом почти ничего не растет, и со временем он может вырасти слишком большим и затенить часть двора или сада, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Почему нельзя рубить грецкий орех?

Издавна считается, что орех – это не просто растение, а настоящий талисман, который может принести немало пользы и удачи – если только относиться к нему с должным уважением. Учитывайте, что орех – это дерево с сильной энергетикой, что может постоянно влиять на жизнь.

И предки, конечно же, знали об этом, и поэтому старались никогда не рубить дерево, если оно росло у них на участке. Ведь несмотря на то, что орех не относится к категории деревьев, приносящих беду и неудачу, легкомысленными с ним быть все же не стоит.

В частности, одна из примет гласит, что сажать орех возле дома нельзя – это якобы приведет к тому, что растение высосет энергию из дома, а также из людей, которые в этом доме живут.



Орех рубить нельзя / Фото Pexels

Поэтому если вы хотите иметь орех на участке, лучше выбрать для него место подальше от того, где стоит ваш дом – например, на окраинах сада и огорода. Нельзя не только рубить орех, но и ломать его ветви. Считается, что орех – это дерево, которое имеет не только память, но и душу, и ему точно не понравится, если его будут обижать.

Поэтому если нужно провести обрезку ореха, делать это нужно осторожно. После завершения ветви соберите в кучу, а потом сожгите или закопайте.

Орех, как верили наши предки, также может принести распри в семье и паре. И если рубить его, можно навлечь в дом злых духов, что будут селить раздор и несчастье.