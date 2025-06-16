Своевременная обрезка ирисов – это не только процедура, проводимая по причинам эстетики. Правильная обрезка листьев может позволить ирисам в следующем году цвести в разы пышнее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rai Flora.

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Нужно ли после цветения обрезать ирисы после цветения?

Как только вы заметили, что у ваших ирисов на клумбе закончилось цветение, можно осуществлять первую обрезку. Очень часто садоводы не уверены, стоит ли вообще обрезать эти растения, и ответ прост: да.

Именно обрезка поможет поддержать здоровье ирисов, и в следующий раз растения будут иметь более пышное цветение, а также меньше болеть. После того, как цветоносы отцветут, обрезайте их на уровне земли – эта простая манипуляция позволит растению не тратить свою энергию на формирование ненужных семян.

Так растение сосредоточит все свои усилия на развитии корневой системы и подготовке к следующему сезону. Обрезку важно проводить в прохладную и пасмурную погоду – чтобы цветок не терял влагу после обрезки.



Ирисы нужно обрезать после цветения / Фото Pexels

Лучшее время для обрезки – сразу же после завершения цветения, что обычно происходит летом. Но листья трогать не стоит, обрезайте только цветоносы. Именно листья и в дальнейшем обеспечивает растение энергией с помощью фотосинтеза, и его потеря только навредит.

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И летняя обрезка – не единственная, которую нужно провести. Осенняя обрезка также имеет очень большое значение для подготовки растения к зимнему периоду. Осенью, после первых заморозков, когда листья начинают вязнуть и желтеть, его уже нужно обрезать.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить розы, чтобы они цвели до самой осени – тогда ваша клумба никогда не будет оставаться пустой.

Лучшее время для обрезки перед зимой – это конец октября – начало ноября, когда температура воздуха уже снизились, но заморозки еще не стали постоянными. Листья обрезайте не полностью, а на высоте примерно в 10 – 15 сантиметров над землей: так растение сохранит нужные их ресурсы для зимовки.