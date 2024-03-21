Предки еще издавна верили в то, что орех обладает особой силой, пишут Porady 24. Его кору и древесину использовали для оберегов, которые защищали от молнии. Плоды ореха были денежными талисманами.

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Почему-то предки верили, что посаженный орех забирает благополучие, избавляет от радости и не дает построить счастливую семейную жизнь. Из-за этих примет, садоводы старались не сажать дерево возле дома, чтобы потом не страдать всю жизнь.

Но даже в современном мире дачники, которые не верят в суеверия, все равно стараются не сажать возле дома орех. А все потому, что это дерево имеет сильно разветвленную корневую систему, которая может значительно повредить фундамент.



Орехи не рекомендуется сажать возле дома / Фото Pexels

Также орех имеет густую крону и тень, поэтому будет препятствовать росту плодовым деревьям вокруг, кустам или цветам. По соседству с орехом не могут ужиться даже сорняки, а культурные растения тем более не приживутся.

Не менее важным является и тот фактор, что орех может стать причиной сырости, а это пагубно повлияет на срок службы строительных материалов.

Орех имеет определенные биологические особенности. Его листья выделяет фитонциды, которые в целом безвредны для человека, но если находиться вблизи дерева долгий период, то это может спровоцировать сильную головную боль или бессонницу.