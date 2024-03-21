Они необходимы для интенсивного развития деревьев, формирования мощных корней, повышения устойчивости к болезням и увеличения показателей урожайности.
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Очень важно следить за дозировкой, поскольку если ее будет много, то это только приведет к истощению деревьев и притормаживанию цветения. Начинать подкормку деревьев можно уже в марте.
Список удобрений, которыми надо подпитывать деревья / Фото Unsplash
Какие удобрения вносят весной
Перегной
Это органическое удобрение улучшает почву и способствует развитию корней. На одно дерево нужно 5 ведер. Под косточковые деревья этот перегной надо просто разбросать.
Карбамид
Удобрение активирует рост растений, укрепляет их и повышает урожайность. Его надо использовать на этапе образования листьев и бутонов. Раствор для опрыскивания надо подготовить так: 20 граммов карбамида на 10 литров воды.
Аммиачная селитра
Она улучшит вкус плодов и будет предотвращать развитие патогенных микроспор. На одно дерево нужно 30 граммов. После разбрасывания удобрения почву надо хорошо полить.
Суперфосфат
Его можно использовать ко всем плодовым деревьям и ягодным культурам. Удобрение улучшает питание корней и ускоряет развитие почек и плодов. На одно дерево нужно 40-70 граммов.
Куриный помет
Это органическое удобрение содержит немало питательных элементов, поэтому его используют, чтобы пополнить дефицит азота в почве. Ведро удобрения смешайте с 10 литрами воды. На одно дерево нужно половину раствора.
Сульфат калия
Удобрение помогает противостоять устойчивой засухе, внезапным заморозкам или болезням. На один куст надо 20 – 30 граммов.