Вони необхідні для інтенсивного розвитку дерев, формування потужних коренів, підвищення стійкості до хвороб та збільшення показників врожайності.

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Дуже важливо слідкувати за дозуванням, оскільки якщо його буде забагато, то це лише призведе до виснаження дерев та пригальмовування цвітіння. Починати підживлення дерев можна вже в березні.



Список добрив, якими треба підживлювати дерева / Фото Unsplash

Які добрива вносять навесні

Перегній

Це органічне добриво покращує ґрунт та сприяє розвитку коренів. На одне дерево потрібно 5 відер. Під кісточкові дерева цей перегній треба просто розкинути.

Карбамід

Добриво активує ріст рослин, зміцнює їх та підвищує врожайність. Його треба використовувати на етапі утворення листя й бутонів. Розчин для обприскування треба підготувати так: 20 грамів карбаміду на 10 літрів води.

Аміачна селітра

Вона покращить смак плодів та буде запобігати розвитку патогенних мікроспор. На одне дерево потрібно 30 грамів. Після розкидання добрива ґрунт треба добре полити.

Суперфосфат

Його можна використовувати до всіх плодових дерев та ягідних культур. Добриво покращує живлення коріння та прискорює розвиток бруньок й плодів. На одне дерево потрібно 40-70 грамів.

Курячий послід

Це органічне добриво містить чимало поживних елементів, тож його використовують, щоб поповнити дефіцит азоту в ґрунті. Відро добрива змішайте з 10 літрами води. На одне дерево потрібно половину розчину.

Сульфат калію

Добриво допомагає протистояти стійкій посусі, раптовим заморозкам чи хворобам. На один кущ треба 20 – 30 грамів.