5 речей, які роблять спальню застарілою: у вас вони теж можуть бути

Дизайн спальні – це одна з найважливіших речей у ремонті квартири. Адже саме у цій кімнаті ви відпочиваєте, тож потрібно подбати, аби вона була максимально комфортною.

Дуже часто під час декорування та ремонту в домі спальня є останнім місцем, на яке звертають увагу – переважно через те, що там не приймають гостей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та це не значить, що ця кімната не потребує періодичних оновлень.

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Великі комплекти меблів

Дизайнерка Джессіка Гейтвуд переконана, що якщо ваше ліжко, комоди та тумбочки виглядають так, наче вони приїхали з одного великого магазину на початку 2000-х років – це ознака дещо застарілої спальні.

У такому випадку вона радить додати нові текстури у кімнату, або ж кілька вінтажних деталей для контрасту. Та не варто панікувати, якщо кілька елементів у спальні збігаються. Це нормально – мати тумбочки та комод з одного комплекту. Головне – аби ваша спальня відчувалася так, наче вона має індивідуальність.

Всі меблі з темного дерева

Колись темне дерево було надзвичайно популярним у декорі дому та спальні зокрема, та зараз ці дні вже закінчилися. Надто багато темного, вишуканого дерева може зробити простір візуально важким. Ви можете висвітлити свою спальню за допомогою м'яких деревних тонів чи фарбованого покриття.

Якщо ж заміна меблів у спальні не розглядається як варіант, ви можете подумати про фарбування предметів з твердого дерева у світліший колір, аби створити більш сучасний вигляд.

Постільна білизна та подушки з блискучого сатину

Блискуча білизна для спальні – це тренд 2000-х років, і зараз її вже не вважають актуальною. Надто блискучі синтетичні варіанти радять замінити на більш натуральні текстури льону чи матової бавовни – одне це надасть вашій спальні більш сучасного вигляду.

Великі меблі

Громіздкі меблі також можуть зробити вашу спальню застарілою. А ось тонкі тумбочки та вишукані узголів'я можуть швидко її модернізувати. Якщо ж ви працюєте з обмеженим бюджетом, подумайте про встановлення навісних полиць замість тумбочок з ящиком – це допоможе заощадити гроші та досягти потрібного ефекту в кімнаті.



Великі меблі можуть зістарити спальню / Фото Pexels

Невдалі штори

Навіть такі дрібні деталі, як неправильно підібрані та завішані штори, можуть зробити спальню трохи нудною та повернути її в часі на кілька десятиліть. Стежте за тим, аби штори сягали від підлоги та стелі, а штанги не були замалими.

Недостатньо широко підвішені штори – це одна з типових помилок, що не тільки візуально зменшує простір, але й робить вашу спальню застарілою.