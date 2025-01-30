5 вещей, которые делают спальню устаревшей: у вас они тоже могут быть

Дизайн спальни – это одна из важнейших вещей в ремонте квартиры. Ведь именно в этой комнате вы отдыхаете, поэтому нужно позаботиться, чтобы она была максимально комфортной.

Очень часто во время декорирования и ремонта в доме спальня является последним местом, на которое обращают внимание – преимущественно из-за того, что там не принимают гостей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но это не значит, что эта комната не требует периодических обновлений.

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Большие комплекты мебели

Дизайнерка Джессика Гейтвуд убеждена, что если ваша кровать, комоды и тумбочки выглядят так, как будто они приехали из одного большого магазина в начале 2000-х годов – это признак несколько устаревшей спальни.

В таком случае она советует добавить новые текстуры в комнату, или несколько винтажных деталей для контраста. Но не стоит паниковать, если несколько элементов в спальне совпадают. Это нормально – иметь тумбочки и комод из одного комплекта. Главное – чтобы ваша спальня чувствовалась так, как будто она имеет индивидуальность.

Вся мебель из темного дерева

Когда-то темное дерево было чрезвычайно популярным в декоре дома и спальни в частности, и сейчас эти дни уже закончились. Слишком много темного, изысканного дерева может сделать пространство визуально тяжелым. Вы можете осветить свою спальню с помощью мягких древесных тонов или крашеного покрытия.

Если же замена мебели в спальне не рассматривается как вариант, вы можете подумать о покраске предметов из твердого дерева в более светлый цвет, чтобы создать более современный вид.

Постельное белье и подушки из блестящего сатина

Блестящее белье для спальни – это тренд 2000-х годов, и сейчас его уже не считают актуальным. Слишком блестящие синтетические варианты советуют заменить на более натуральные текстуры льна или матового хлопка – одно это придаст вашей спальне более современный вид.

Большая мебель

Громоздкая мебель также может сделать вашу спальню устаревшей. А вот тонкие тумбочки и изысканные изголовья могут быстро ее модернизировать. Если же вы работаете с ограниченным бюджетом, подумайте об установке навесных полок вместо тумбочек с ящиком – это поможет сэкономить деньги и достичь нужного эффекта в комнате.



Большая мебель может состарить спальню / Фото Pexels

Неудачные шторы

Даже такие мелкие детали, как неправильно подобранные и завешенные шторы, могут сделать спальню немного скучной и вернуть ее во времени на несколько десятилетий. Следите за тем, чтобы шторы достигали от пола и потолка, а штанги не были слишком маленькими.

Недостаточно широко подвешенные шторы – это одна из типичных ошибок, что не только визуально уменьшает пространство, но и делает вашу спальню устаревшей.