Чому стіна у домі мокріє: про цю причину знають одиниці

Конденсат на стінах та вогкість – це проблема, яка може з'явитися практично у будь-якому житлі, та далеко не завжди мешканці знають, що з цим зробити, і навіть не можуть правильно визначити причину.

Конденсат на стіні – це явище, яке може спіткати вас навіть влітку, і тому потрібно знати, як з ним швидко впоратися, повідомляє 24 Канал. Але передусім потрібно визначити можливу причину.

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Чому стіни у домі стають мокрими?

Причин такого явища може бути безліч, але ось кілька найбільш поширених:

низька температура у приміщеннях за високої вологості;

погана вентиляція, або ж проблеми у роботі вентиляційних систем;

проблеми з гідроізоляцією стін, що призводить до того, що волога проникає у приміщення;

пошкодження зовнішньої частини стіни – тріщини, пори у матеріалі тощо.



Стіни в домі можуть стати мокрими / Фото Pexels

Як позбутися вологості у приміщенні?

Для того, аби стіни у домі припинили мокріти, потрібно подбати про те, аби знизити вологість у приміщенні. Перш за все, чимало людей припускаються поширеної помилки та сушать білизну в домі та, що ще гірше, на батареях. Це призводить до високої вологості, а згодом – і до конденсату на стінах.

Натомість набагато кращим рішенням буде сушити одяг на вулиці. Ще один спосіб, що допоможе зробити квартиру набагато сухішою – це провітрювати її вранці принаймні на 10 хвилин. Так ви зможете підтримувати циркуляцію повітря.

До речі, раніше ми вже розповідали, як уникнути цвілі та плям на шторці для душу – це дуже просто.

Ще одна надзвичайно важлива річ – використовуйте витяжку під час готування на кухні – ця дрібничка допоможе у рази зменшити кількість конденсату. А враховуючи те, що часто саме на кухні починають мокріти стіни, вона може допомогти і з цією проблемою.

А для того, аби уникнути появи цвілі, не варто й забувати про протирання вікон сухою ганчіркою. Якщо у домі є витяжні вентилятори на кухні та у ванній, вони мають працювати принаймні 15 – 30 хвилин після прийняття душу чи приготування їжі.