Почему стена в доме мокнет: об этой причине знают единицы

Конденсат на стенах и сырость - это проблема, которая может появиться практически в любом жилье, но далеко не всегда жильцы знают, что с этим сделать, и даже не могут правильно определить причину.

Конденсат на стене – это явление, которое может настигнуть вас даже летом, и поэтому нужно знать, как с ним быстро справиться, сообщает 24 Канал. Но прежде всего нужно определить возможную причину.

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Почему стены в доме становятся мокрыми?

Причин такого явления может быть множество, но вот несколько наиболее распространенных:

низкая температура в помещениях при высокой влажности;

плохая вентиляция, или же проблемы в работе вентиляционных систем;

проблемы с гидроизоляцией стен, что приводит к тому, что влага проникает в помещение;

повреждения внешней части стены – трещины, поры в материале и тому подобное.



Стены в доме могут стать мокрыми / Фото Pexels

Как избавиться от влажности в помещении?

Для того, чтобы стены в доме прекратили мокреть, нужно позаботиться о том, чтобы снизить влажность в помещении. Прежде всего, многие допускают распространенную ошибку и сушат белье в доме и, что еще хуже, на батареях. Это приводит к высокой влажности, а впоследствии – и к конденсату на стенах.

Зато гораздо лучшим решением будет сушить одежду на улице. Еще один способ, что поможет сделать квартиру гораздо суше – это проветривать ее утром по крайней мере на 10 минут. Так вы сможете поддерживать циркуляцию воздуха.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как избежать плесени и пятен на шторке для душа – это очень просто.

Еще одна очень важная вещь – используйте вытяжку во время приготовления на кухне – эта мелочь поможет в разы уменьшить количество конденсата. А учитывая то, что часто именно на кухне начинают мокреть стены, она может помочь и с этой проблемой.

А для того, чтобы избежать появления плесени, не стоит и забывать о протирании окон сухой тряпкой. Если в доме есть вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной, они должны работать по крайней мере 15 – 30 минут после принятия душа или приготовления пищи.