Як часто змінювати рушники у ванній кімнаті: корисно знати

На вологих рушниках швидко розмножуються мікроби, тому їх треба активно змінювати. Фахівці визначили періодичність зміни банних рушників, оскільки якщо цього не робити вчасно, то річ стане розсадником бактерій.

Рушники треба змінювати після кожних 3 – 4 використань, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Якщо дотримуватися цього правила, то можна запобігти накопиченню бактерій та запахів.

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Чому рушники треба часто змінювати

Рушники треба змінювати не раз на тиждень, а частіше. Річ у тому, що після кожного використання на ньому накопичуються бактерії, омертвілі клітини шкіри та надлишки шкірного жиру. Якщо постійно користуватися брудним рушником, то є ризик викликати шкірні захворювання чи посилити появу прищів.

На тривалість використання впливає частота прийняття душу, рівень пітливості, матеріал рушника тощо.



Рушники потрібно періодично прати / Фото Pexels

Зверніть увагу на те, що через кілька років банний рушник може втратити м’якість, пухнастість та поглинаючу здатність. Якщо рушник не вбирає ефективно воду та вже не такий м’який, як раніше, тоді його слід замінити на інший. Навіть рушник через певний час зношується та накопичує на собі залишки мийного засобу, стаючи жорстким.

Цікаво! Технічно можна прати рушники разом з одягом, але це може призвести до проблем з гігієною, зносом та втратами форми одягу. Більше про це читайте у нашій статті.

За умови правильного догляду, термін служби рушника становить близько двох років, після зазначеного часу його потрібно змінювати.

Регулярна заміна рушників запобігає розмноженню бактерій, грибків та розповсюдженню поганого запаху. Щоб рушник погано не пахнув, не варто переповнювати барабан пральної машинки. Рекомендовано сушити рушники на відкритому повітрі.