Как часто менять полотенца в ванной комнате: полезно знать

На влажных полотенцах быстро размножаются микробы, поэтому их надо активно менять. Специалисты определили периодичность смены банных полотенец, поскольку если этого не делать вовремя, то вещь станет рассадником бактерий.

Полотенца надо менять после каждых 3 – 4 использований, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Если придерживаться этого правила, то можно предотвратить накопление бактерий и запахов.

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Почему полотенца надо часто менять

Полотенца надо менять не раз в неделю, а чаще. Дело в том, что после каждого использования на нем накапливаются бактерии, омертвевшие клетки кожи и излишки кожного жира. Если постоянно пользоваться грязным полотенцем, то есть риск вызвать кожные заболевания или усилить появление прыщей.

На продолжительность использования влияет частота принятия душа, уровень потливости, материал полотенца и тому подобное.



Полотенца нужно периодически стирать / Фото Pexels

Обратите внимание на то, что через несколько лет банное полотенце может потерять мягкость, пушистость и впитывающую способность. Если полотенце не впитывает эффективно воду и уже не такое мягкое, как раньше, тогда его следует заменить на другое. Даже полотенце через некоторое время изнашивается и накапливает на себе остатки моющего средства, становясь жестким.

Интересно! Технически можно стирать полотенца вместе с одеждой, но это может привести к проблемам с гигиеной, износом и потерями формы одежды. Больше об этом читайте в нашей статье.

При правильном уходе, срок службы полотенца составляет около двух лет, после указанного времени его нужно менять.

Регулярная замена полотенец предотвращает размножение бактерий, грибков и распространение плохого запаха. Чтобы полотенце плохо не пахло, не стоит переполнять барабан стиральной машинки. Рекомендуется сушить полотенца на открытом воздухе.