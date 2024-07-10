Обрізати листя треба на високорослих кущах помідорів. Обрізати треба лише перші 2 – 3 гілки. Це треба зробити для того, аби вони не забирали на себе зайві поживні соки, які необхідні для формування плодів.

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Через нижні гілки погано проходить процес фотосинтезу, тож кущу від них мало користі. А ще листя нижніх гілок може стати джерелом інфекції для куща. Це стається через те, що листя дістає до землі, а вода після поливу, яка залишається на грядках починає гнити та заражати овочі спорами грибків та бактеріями.



Листя помідорів треба обрізати для кращого врожаю / Фото Pexels

Коли обрізати листя помідорів

Обрізання радять проводити в той період, коли кущі помідорів сформують до 10 гілок, а висота куща буде 40 – 50 сантиметрів. Гілки треба обрізати не під самий стовбур куща, а залишаючи відступ 0,3 сантиметра.

Якщо ж кущі дуже сильно розвиваються, то після першого обрізання гілок з листям, процедуру треба проводити раз на тиждень, обрізаючи не 2 – 3 гілки, а лише 1 – 2 гілки. На низькорослих кущах обрізайте 2 – 3 нижні старі гілки з листям, але лише один раз.