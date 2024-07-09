Щоб рослини й в саду, й на городі добре розвивалися та давали плоди, їх потрібно часто підживлювати – вносити й органічні, і мінеральні добрива. І для того, щоб не нашкодити рослинам, потрібно взяти на замітку, що таке коров'як та як його найкраще використовувати.

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Що таке коров'як

Коров'як чи коров'ячий гній – це дуже вигідне і екологічно чисте добриво, яке легко доступне та просте у використанні. Й на відміну від хімічних добрив, які можуть нашкодити навколишньому середовищу, коров'як є безпечним.

Одна з переваг його використання – це здатність покращувати структуру ґрунту, і коли ви вносите коров'як, це допомагає розпушувати ущільнені ділянки та збільшує пористість, а так земля може краще утримувати воду та поживні речовини.



Підживлювати город потрібно регулярно / Фото Pexels

Для яких рослин підходить коров'як і як його використовувати

Найчастіше це добриво використовують для підживлення овочевих, декоративних та ягідних культур. А перепрілий гній, також відомий як компост, підходить практично для усього.

Найефективніший спосіб використовувати коров'як – це дати йому згнити протягом кількох місяців, і тоді утвориться компост, що дуже багатий на поживні речовини. Його можна додавати в землю перед посадкою, або ж підживлювати рослини, які вже ростуть.

Інший спосіб використовувати коров'як – це приготувати рідке добриво, яке для цього потрібно розбавити водою. Його можна і вносити в землю, і навіть розпорошувати на листя рослини. Важливо правильно розвести коров'як, адже свіжий у добриво використовувати не можна. Літр настою потрібно розбавити 10 літрами води.