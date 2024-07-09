Чтобы растения и в саду, и на огороде хорошо развивались и давали плоды, их нужно часто подпитывать – вносить и органические, и минеральные удобрения. И для того, чтобы не навредить растениям, нужно взять на заметку, что такое коровяк и как его лучше всего использовать.

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Что такое коровяк

Коровяк или коровий навоз – это очень выгодное и экологически чистое удобрение, которое легко доступно и простое в использовании. И в отличие от химических удобрений, которые могут навредить окружающей среде, коровяк является безопасным.

Одно из преимуществ его использования – это способность улучшать структуру почвы, и когда вы вносите коровяк, это помогает разрыхлять уплотненные участки и увеличивает пористость, а так земля может лучше удерживать воду и питательные вещества.



Подпитывать огород нужно регулярно / Фото Pexels

Для каких растений подходит коровяк и как его использовать

Чаще всего это удобрение используют для подкормки овощных, декоративных и ягодных культур. А перепревший навоз, также известный как компост, подходит практически для всего.

Самый эффективный способ использовать коровяк – это дать ему сгнить в течение нескольких месяцев, и тогда образуется компост, что очень богат питательными веществами. Его можно добавлять в землю перед посадкой, или же подкармливать растения, которые уже растут.

Другой способ использовать коровяк – это приготовить жидкое удобрение, которое для этого нужно разбавить водой. Его можно и вносить в землю, и даже распылять на листья растения. Важно правильно развести коровяк, ведь свежий в удобрение использовать нельзя. Литр настоя нужно разбавить 10 литрами воды.