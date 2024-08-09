Чому під час дозрівання тріскаються помідори: ось як цьому запобігти

Коли городники приймають рішення вирощувати на ділянці помідори, вони мають приготуватися до всіх можливих напастей на рослини, адже у вирощуванні вони бувають досить примхливими. То фітофтора, то вершинна гниль, то жовтіє листя. А коли вже з'явилися плоди – вони починають несподівано тріскатися.

Виростити помідори не дуже просто: вони дуже часто страждають від різноманітних хвороб. Але навіть коли ви зрештою дочекалися появи плодів, це не значить, що проблеми закінчилися: томати все ще можуть потріскатися.

Цікаво Щоб кукурудза була м'якою: додайте це в каструлю під час варіння

Чому тріскаються помідори

Тріщини на помідорах зазвичай мають форму концентричних чи радіальних кіл, а всередині яких замість шкірки утворюється груба сполучна тканина, що нагадує білі рубці.

Для людини такі плоди зовсім безпечні, але їхня якість вважається значно нижчою. Але найгірше трапляється тоді, коли в тріщини потрапляє інфекція, і тоді вони не рубцюються, а починають передчасно гнити. І такі помідори потрібно негайно збирати з ділянки та утилізувати.

Але через що помідори тріскаються? Зазвичай є три основні причини:

дефіцит чи надлишок води;

нестача чи надлишок коричних елементів;

різкі зміни у температури та вологості.



Помідори можуть тріскатися / Фото Pexels

Чому в теплиці є тріщини на помідорах

Перша причина – це перегрів плодів, тому слідкуйте за тим, щоб температура не підіймалася вище за 30 градусів. Також надмірний плив може призвести до того, що шкірка просто не витримає тиску та лопне. Окрім того, якщо ви використовуєте концентрати при підгодівлі, надлишок корисних елементів також спричиняє тріщини.

Найбільш стійкими до розтріскувань вважаються м'ясисті плоди. Їх ви можете поливати всього один раз на тиждень. А от для теплиці підійдуть м'якші сорти.

Чому тріскаються помідори на городі

Часто це трапляється через те, що перепад температур вдень та вночі надто великий. Окрім того, дуже дощова погода та рясний полив можуть бути не дуже корисними. Зважайте також і на вплив сонячних променів та надто високу температуру.

Не можна перестаратися й з пасинкуванням – через велику кількість сонця помідори можуть почати лопатися.