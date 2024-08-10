Чому ваші троянди не цвітуть: 5 причин і що з ними робити

Троянди – це справжні королеви саду, і кожен садівник мріє виростити пишний кущ, який буде цвісти ціле літо. Та іноді квіти просто відмовляються випускати бутони, і в такому випадку потрібно розібратися у причині явища.

Якщо ви помітили, що квіти троянд у вашому саду стали меншими, або ж цьогоріч їх немає взагалі, це може свідчити про те, що з вашою рослиною сталася біда. Та експерти переконані: повернути цвітіння можливо і навіть досить просто.

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Недостатня кількість сонця

Троянди – це ті рослини, яким потрібно дуже багато світла для того, щоб виглядати якнайкраще. І, звісно, є окремі сорти, які можуть непогано рости у напівтіні, проте зазвичай їх потрібно садити на добре освітленій ділянці.

І якщо вони отримують менше, ніж 6 годин прямого сонячного освітлення, квітів ви навряд чи дочекаєтеся.

Ви даєте квітам недостатньо підживлення

Дуже часто садівники скаржаться на те, що троянди зацвітають навесні, проте влітку не цвітуть повторно. І в деяких посушливих районах цього, на жаль, не уникнути, адже троянди просто впадають у стан спокою.

Та в усіх інших регіонах ви можете виправити ситуацію, якщо не забуватимете про рясне та регулярне підживлення троянд.

Ви не обрізаєте троянди

Обрізка – це дуже важлива частина догляду за трояндами, та деякі люди не знають, що її потрібно проводити дуже регулярно. Якщо ви не будете обрізувати багаторічну рослину, тоді це призведе до того, що вона буде дичавіти, і пагони перетворяться на зарості.

Мета обрізки – це видалення хворої чи відмерлої деревини з рослини. Натомість потрібно залишити тільки найновіші та найзеленіші пагони.



Троянди потрібно обрізати для цвітіння / Фото Pexels

Троянди не отримують достатньо води

І більша, і менша кількість води може бути згубною для ваших рослин та негативно вплинути на цвітіння. І недостатній полив може просто призвести до того, що на вашій рослині просто не буде жодної квітки.

На рослинах є шкідники чи хвороби

Якщо троянді доводиться боротися із навалою шкідників, тоді в неї просто не буде сил на те, щоб вирощувати квіти. Тож після обрізання потрібно використовувати засоби для обробки троянд – такі, як мідний купорос.