Одна помилка, через яку у ванній з'являється цвіль: не всі знають

Ванна кімната – це місце, де досить часто буває волого, і це часом призводить до появи неприємної плісняви та грибка. І боротися з ними потрібно одразу ж, адже вони не тільки неестетичні, але й небезпечні.

Цвіль у ванній кімнаті – це завжди непроханий гість, і вона дуже часто процвітає у вологості та за слабкого освітлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, існує одна поширена звичка, яка найчастіше призводить до появи плісняви.

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Чому у ванній з'являється цвіль?

Існує одна поширена звичка у користуванні ванною, яка часто сприяє поширенню токсичної та небезпечної цвілі. І попри те, що ця звичка може видаватися зручною, вона насправді досить небезпечна – і це зберігання туалетного паперу у ванній.

У такому теплому, вологому приміщенні не варто зберігати папір, адже це може поставити під загрозу вашу гігієну та ще й потенційно вплинути на стан вашої оселі. Рулон туалетного паперу за своєю природою створений так, аби добре поглинати вологу – це робить матеріал схильним до поглинання пару з гарячої ванної.



У ванній кімнаті не можна зберігати туалетний папір / Фото Pexels

І ще більш вираженою проблема стає у випадку, якщо у вашій ванній кімнаті немає вікон, або ж погана вентиляція. Для багатьох людей найбільш логічним місцем для зберігання туалетного паперу може видатися ванна – особливо, якщо вона суміщена з туалетом. Втім, з часом ця затримка вологості може призвести до того, що запасні рулони стануть мокрими та, що ще гірше, в них почнуть розвиватися спори цвілі.

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Ризик стає навіть більшим, якщо ви зберігаєте туалетний папір прямо на підлозі, або ж у закритих шафах, що добре утримують вологу. Після появи цвілі туалетний папір, звісно ж, вже не є гігієнічним, і використовувати його не можна. Ба більше, він потенційно може виділяти у повітря алергени та вплинути на якість повітря у ванній та у всьому домі.

Набагато краще для зберігання туалетного паперу підійде суха шафа за межами ванної та туалету.