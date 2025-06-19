Одна ошибка, из-за которой в ванной появляется плесень: не все знают

Ванная комната – это место, где довольно часто бывает влажно, и это порой приводит к появлению неприятной плесени и грибка. И бороться с ними нужно сразу же, ведь они не только неэстетичны, но и опасны.

Плесень в ванной комнате – это всегда незваный гость, и она очень часто процветает во влажности и при слабом освещении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, существует одна распространенная привычка, которая чаще всего приводит к появлению плесени.

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Почему в ванной появляется плесень?

Существует одна распространенная привычка в пользовании ванной, которая часто способствует распространению токсичной и опасной плесени. И несмотря на то, что эта привычка может казаться удобной, она на самом деле достаточно опасна – и это хранение туалетной бумаги в ванной.

В таком теплом, влажном помещении не стоит хранить бумагу, ведь это может поставить под угрозу вашу гигиену и еще и потенциально повлиять на состояние вашего дома. Рулон туалетной бумаги по своей природе создан так, чтобы хорошо поглощать влагу – это делает материал склонным к поглощению пара из горячей ванной.



В ванной комнате нельзя хранить туалетную бумагу / Фото Pexels

И еще более выраженной проблема становится в случае, если в вашей ванной комнате нет окон, или же плохая вентиляция. Для многих людей наиболее логичным местом для хранения туалетной бумаги может показаться ванная – особенно, если она совмещена с туалетом. Впрочем, со временем эта задержка влажности может привести к тому, что запасные рулоны станут мокрыми и, что еще хуже, в них начнут развиваться споры плесени.

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Риск становится даже больше, если вы храните туалетную бумагу прямо на полу, или в закрытых шкафах, хорошо удерживающих влагу. После появления плесени туалетная бумага, конечно же, уже не является гигиенической, и использовать ее нельзя. Более того, она потенциально может выделять в воздух аллергены и повлиять на качество воздуха в ванной и во всем доме.

Гораздо лучше для хранения туалетной бумаги подойдет сухой шкаф за пределами ванной и туалета.