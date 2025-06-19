Эти растения нельзя держать дома людям, которые имеют чувствительность к пыльце, латекса, спорт и плесени, пишет 24 Канал со ссылкой на Jardineriaon.

Читайте также Можно ехать в отпуск и не поливать: 5 неприхотливых комнатных растений

Комнатные вазоны могут вызвать аллергические реакции, поэтому если часто замечаете зуд и чихание, то знайте, что определенные растения могут быть потенциальными аллергенами.

Папоротник

Растение имеет пышные зеленые листья, которые прекрасно украшают комнату, однако папоротник часто выделяет микроспоры, которые способны разноситься по воздуху и вызывать раздражение слизистых, чихание, заложенность носа и обострение астмы. Не стоит держать папоротник в закрытом помещении с плохим доступом к открытому воздуху.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, когда нужно поливать вазоны летом, чтобы у них не сгорели листья.

Плющ

Листья плюща содержат вещества сапонины, которые провоцируют раздражение кожи. Если растение длительное время будет в помещении, то это может привести к раздражению кожи, высыпания, зуда, или проблем с дыханием.

Спатифиллум

Это растение является очень популярным, однако вазон содержит гликозиды, которые способны привести к головокружению, головной боли, тошноты. Спатифиллум опасен для детей с респираторными болезнями.



Спатифиллум вызывает аллергические реакции / Фото Pinterest

Фикус

Вазон является растением-аллергеном, потому что выделяет латексоподобный сок, который может вызвать контактный дерматит. На листьях фикус накапливает пыль, которая может вызвать раздражение.

Бархатцы

Благодаря эфирным маслам, бархатцы способны раздражать слизистую оболочку носа, вызвать чихание, головную боль, тошноту.

Гипсофила метельчатая

Миниатюрные цветы гипсофилы выделяют пыльцу, которая вызывает аллергические реакции – конъюнктивит или ринит.

Людям с аллергическими реакциями стоит позаботиться о том, чтобы дома стояли другие растения, которые являются безопасными для здоровья.