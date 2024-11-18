Чому після вживання фруктів болить живіт: несподівана відповідь

Фрукти – це справжні природні солодощі, до того ж неймовірно корисні та смачні. Але це вже не так чудово, коли вас починає нудити після того, як ви їх поїли.

Всі ми чули, що потрібно їсти більше фруктів та овочів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Strong. Це корисно через те, що ці продукти дозволяють знизити тиск, зменшити ризик серцевих захворювань, а також містять чимало поживних речовин. Але чому ж від них іноді може боліти живіт та починатися нудота? Причин може бути кілька.

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Ви не можете перетравлювати фруктозу

Однією з причин, через яку у вас може боліти живіт після споживання фруктів, може бути те, що ваш організм має проблеми із перетравлюванням фруктози.

Фруктоза – це природний цукор, що можна знайти у фруктах, соках, деяких овочах та меді. І коли травна система не може засвоїти її як слід, це може призвести до болю у животі, газів та діареї.

Ви їсте забагато клітковини

Клітковина – це дуже важлива частина у здоров’ї травлення. І саме фрукти є основним джерелом цієї поживної речовини, хоча кількість клітковини у різних плодах може суттєво відрізнятися.



Фрукти не варто їсти дуже швидко / Фото Pexels

Найбільше клітковини містять такі фрукти:

яблука зі шкіркою;

банани;

апельсини;

манго;

груші;

малина.

Але якщо ви швидко з’їсте дуже багато клітковини, це може призвести до деяких неприємних симптомів, як-от кишкові гази, здуття живота тощо.

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У вас кислотний рефлюкс

Якщо ви маєте проблеми з кислотним рефлюксом, це означає, що кислота з шлунка витікає назад у стравохід. І деякі фрукти та інша їжа можуть призвести до загострення симптомів.

Є кілька фруктів та овочів, яких варто уникати у такій ситуації: