У тіктоці шириться новий тренд: для чого у взуття кладуть гроші і лавровий листок
- Національний мультитест 2025 року в Україні супроводжується новим трендом серед випускників: перед іспитом класти у взуття купюру та лавровий листок для заспокоєння та успіху.
- Учасники вірять, що ці предмети допомагають знижувати тривожність і відкривають шлях до правильних відповідей.
Під час основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року серед українських випускників поширився незвичний ритуал: класти у взуття купюру та лавровий листок перед іспитом.
Що означає ця традиція та що про неї відомо – розкаже 24 Канал.
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На початку червня в Україні стартувала основна сесія національного мультитесту. Частина абітурієнтів вже пройшла тестування.
У соціальних мережах випускники масово діляться кадрами зі своїми "магічними" устілками: хтось кладе дрібні купюри, інші – щасливу гривню. Разом з грошима у взуття кладуть лавровий лист. На думку учасників тестування, ці речі "проганяють страх" і "відкривають шлях до правильних відповідей".
Хоч традиція виглядає кумедно, для багатьох це спосіб заспокоїтися й налаштуватися на успіх.
Нехай працює – гірше точно не буде,
– пишуть люди у коментарях.
У тіктоці шириться новий тренд: дивіться відео
Люди вірять, що це допоможе їм успішно скласти іспит: дивіться відео
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Що ж, іспити – це випробування для психіки людини. А різноманітні ритуали справді можуть знижувати тривожність і допомагати зосередитися, тож якщо 50 гривень і лавровий лист у кросівках роблять вас упевненішими – чому б і ні.