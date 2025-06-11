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Поради Сезонні поради У тіктоці шириться новий тренд: для чого у взуття кладуть гроші і лавровий листок
11 червня, 19:50
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У тіктоці шириться новий тренд: для чого у взуття кладуть гроші і лавровий листок

Альона Захарова
Основні тези
  • Національний мультитест 2025 року в Україні супроводжується новим трендом серед випускників: перед іспитом класти у взуття купюру та лавровий листок для заспокоєння та успіху.
  • Учасники вірять, що ці предмети допомагають знижувати тривожність і відкривають шлях до правильних відповідей.

Під час основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року серед українських випускників поширився незвичний ритуал: класти у взуття купюру та лавровий листок перед іспитом.

Що означає ця традиція та що про неї відомо – розкаже 24 Канал.

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На початку червня в Україні стартувала основна сесія національного мультитесту. Частина абітурієнтів вже пройшла тестування.

У соціальних мережах випускники масово діляться кадрами зі своїми "магічними" устілками: хтось кладе дрібні купюри, інші – щасливу гривню. Разом з грошима у взуття кладуть лавровий лист. На думку учасників тестування, ці речі "проганяють страх" і "відкривають шлях до правильних відповідей".

Хоч традиція виглядає кумедно, для багатьох це спосіб заспокоїтися й налаштуватися на успіх. 

Нехай працює – гірше точно не буде, 
– пишуть люди у коментарях.

У тіктоці шириться новий тренд: дивіться відео

Люди вірять, що це допоможе їм успішно скласти іспит: дивіться відео

@call_me_danys Нє, ну на 200 я й не претендувала так що взагалі зашибісь можна сміливо празнувати (Давайте так, я кину результат на 100 000 лайків або на 1 000 підписників^^) @*dana ♬ Coco Jamboo - Mr. President

Як підлітки складають іспит: дивіться відео

@buzyla_liza А на скільки склали ви ? #рекомендации #реки #fyp #нмт #іспит #11класс #нмт2025 #нмтна200 #foruyou ♬ The Lost Song - The Cat Empire

Що ж, іспити – це випробування для психіки людини. А різноманітні ритуали справді можуть знижувати тривожність і допомагати зосередитися, тож якщо 50 гривень і лавровий лист у кросівках роблять вас упевненішими – чому б і ні.