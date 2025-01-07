Вітальня – це одне з найважливіших приміщень у домі, адже тут збираються гості, і тут відпочивають і господарі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. І, звісно, не у всіх є велика вітальня, але ваш простір може здаватися меншим, ніж він є насправді, через неправильне планування.

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Надто багато декору

Навіть хороших речей може бути забагато, і особливо важливо пам'ятати це, коли обираєте декор. Майже усі люблять гарні свічки, картини та дрібнички, але вони можуть додати до вашої вітальні надто багато візуального шуму.

Не можна стіна потребує картини на ній, і не завжди ці картини варто вішати по центру. Не бійтеся залишати вільний простір у кімнаті – він дасть і очам, і мозку відпочити.

Неправильне освітлення

Освітлення – це один з найважливіших аспектів у вітальні, і якщо воно неправильне, це може легко призвести до відчуття маленького простору. Дуже важливо, щоб колір світла був теплим та м'яким.

А яскраве освітлення холодних тонів, зокрема блакитно-біле, може зробити кімнату суворою, клінічною та некомфортною. Окрім того, це також візуально зменшує простір.

Великі меблі

Підібрати меблі, які належним чином підходять до розміру вітальні – це далеко не таке просте заняття, як могло б здатися. Уникайте надто м'яких диванів, великих столів та крісел. Також набагато краще обирати дивани та крісла з ніжками – вони створюють відчуття відкритості та простору, а також пропускають світло.



Великі меблі можуть зменшити кімнату / Фото Pexels

Маленькі килимки

Майже у кожній вітальні можна знайти килим – але далеко не всі знають, як його правильно обирати. Для того, щоб кімната здавалася більшою, килим має як слід її заповнювати, аби усі або більшість меблів зручно влаштувалися на ньому.

Маленький килимок у вітальні справді може стати справжньою візуальною катастрофою.

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Темні кольори

Вітальня, що пофарбована у глибокі тони, може виглядати красиво, але варто пам'ятати, скільки темного кольору ви використовуєте, та з чим його поєднуєте. Певні палітри та варіанти можуть зробити вітальню меншою чи тіснішою через те, що вони поглинають світло, впливають на сприйняття чи візуально закривають простір.

Намагайтеся відшукати баланс між темним та світлим у вітальні, використовуйте глибокі тони економно та тільки в одному елементі декору.