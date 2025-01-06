Езотерики переконані, що усі речі мають свою енергетику та значення, і деякі з них ніколи не варто дарувати, а також приймати у подарунок, повідомляє 24 Канал. Тож будьте обережні з кількома речами.

Цікаво Щоб не кишіло пиловими кліщами: як часто треба змінювати постільну білизну

Ножі

Подарунок, який містить гострі предмети, й зокрема ножі, вважається не надто сприятливим знаком. Прикмети свідчать, що ножі потрібно купувати самостійно, так само як і ножиці та голки. Гостре лезо начебто притягує до себе негативну енергію та зберігає її, а це може негативно позначитися на людині, яка отримує подарунок.

Гаманець

Подарувати порожній гаманець – до бідності та фінансових невдач. Тож якщо вам дарують гаманець, переконайтеся, що у ньому лежить хоча б кілька монет. Або ж ви можете начебто "купити" цей подарунок, передавши дарувальнику маленьку купюру чи монетку.

Така дія допоможе зберегти успіх у фінансових справах.

Дзеркало

Предки вважали дзеркала містичним, майже потойбічним предметом, який дуже часто використовують у ритуалах, тож дарувати та приймати у подарунок його не варто.

Вважається, що дзеркало навіть може забрати красу та молодість у того, хто в нього подивиться, якщо прийняти його від іншої людини.

Виделки

Кухонне начиння – це ще одна річ, яку людям варто купувати самим собі. Особливо небезпечно дарувати виделки молодятам, адже нічого доброго такий дарунок не принесе. Начебто стосунки у парі не протривають довго, а почуття почнуть швидко згасати.



Виделки дарувати не можна / Фото Pexels

Натомість так можна "подарувати" неприємності, навіть якщо дарувальник мав тільки хороші наміри.

Намисто

Особливо небезпечно приймати такий подарунок від чоловіка – начебто це може притягнути нещастя у життя, а також така прикраса символізує сльози. Вважається, що жінка може бути нещасною, аж поки не позбудеться від подарунка.