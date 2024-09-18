Навіщо закопувати на городі сухі чорнобривці: лайфхак, про який ви не знали

Цікавий факт, але чорнобривці є чудовим добривом і досвідчені садівники вже давно використовують один секрет на городі, який пов’язаний із сухими квітами.

У листопаді, коли квіти вже повністю зів’януть, можна застосувати як добриво сухі стебла чорнобривців, пишуть Поради 24. Чорнобривці часто садять на городі від шкідників та деяких хвороб. Окрім того, вони є чудовими сидератами, бо насичують ґрунт поживними речовинами, покращують родючість та збільшують врожай.

Читайте також Не наробіть помилок: чи треба пересаджувати півонії восени

Чорнобривці можна застосувати для приготування компосту, мульчування та створення рідкого добрива. Однак секрет полягає в тому, аби закопати чорнобривці в ґрунт. Завдяки цьому на грядці не буде ніяких шкідників, які не люблять запаху цих квітів навіть у зів’ялому вигляді.

Коріння чорнобривців має згубний вплив на розмноження колоній грибків. Садівники кажуть, що вони діють в профілактичних методах від морквяної та цибулевої мухи, яка може активно розвинутися з приходом тепла.



Не викидайте сухі чорнобривці / Фото Pexels

Саме тому їх треба закопати в ґрунт, а навесні можете бути впевнені в тому, що на грядці немає ніяких шкідників, які не дадуть посадженим рослинам добре розвиватися. Для кращого ефекту, перекопайте їх разом з корисними сидератами.

У майбутньому, якщо посадите чорнобривці на тій грядці, де плануєте вирощувати полуницю та суницю, то знайте, що квіти відлякають нематод. Також чорнобривці відлякують комах, тому їх корисно садити біля помідорів, капусти та картоплі.