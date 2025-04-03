Звісно, якість вашого урожаю значною мірою залежить від того, який посадковий матеріал ви підберете, повідомляє 24 Канал. Втім, ви все ще можете "пробудити" старе й засохле насіння, і зрештою воно дасть хороший урожай на городі – для цього потрібно використати один елементарний засіб.
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Як перевірити якість старого насіння?
Існує кілька способів, що допоможуть вам швидко та без проблем зрозуміти, у якому стані ваш посадковий матеріал. Перший – візуальний. Потрібно уважно оглянути насіння та перевірити, чи немає на ньому слідів цвілі, екскрементів комах, плям чи надкушених шматочків.
Якщо ви знайшли щось подібне, краще таке насіння викинути – не варто навіть витрачати час на те, аби його реанімувати.
А ось другий варіант підходить для насіння, яке зовні виглядає добре. Потрібно замочити насіння в одному розчині, аби перевірити його вік. Візьміть склянку гарячої води та розчиніть у ній ложку солі. Після цього викладіть посівний матеріал.
Те, яке спливе, краще викинути – воно вже всередині мертве. А ось насіння, що опустилося на дно, ще можна оживити.
До речі, для того, аби насіння добре проросло, його потрібно також вчасно посадити – раніше ми вже ділилися детальним місячним календарем городника на квітень.
В чому замочити старе насіння?
Існує чимало народних методів, якими можна проростити насіння швидше та "оживити" його. Активні речовини у складі розчинів розм'якшують оболонку насінини та прискорюють її метаболізм.
- Перекис. Після такого замочування зійде навіть старе насіння, що видається безнадійним. На 10 частин води додайте 1 частину перекису. У розчині залишайте насіння на добу.
- Бурштинова кислота. Купіть 0,2% розчин кислоти в таблетках та розчиніть одну в літрі гарячої води. Після цього ретельно перемішайте та залиште насіння у розчині на добу. Після цього його потрібно буде ретельно промити під проточною водою.
- Мед. Цей варіант може розбудити протерміноване насіння – на склянку гарячої води додайте ложку меду, аби він повністю розчинився. Насіння тримайте у розчині 6 – 8 годин. Наприкінці помийте водою, просушіть та висаджуйте в ґрунт.
Насіння можна замочити перед посадкою / Фото Pexels
Яке насіння потрібно замочувати перед посадкою?
Попри те, що замочування насіння перед посадкою – це популярна та ефективна практика, не все насіння цього потребує. А ось деяке отримає від процедури неймовірну користь, зокрема:
- помідори;
- перець;
- селеру, петрушку та моркву.
- огірки, гарбуз, кабачки та патисони;
- буряки – тільки під час посадки влітку;
- горох, квасоля, боби – але тільки під час пізньої посадки.