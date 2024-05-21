Життя заміокулькаса у домашніх умовах може бути розміреним та комфортним, І створити оптимальні умови для рослини не так складно, як для деяких інших. Та іноді все ж трапляється так, що глянцеві темні листочки втрачають забарвлення і починають жовтішати.

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Чому у заміокулькаса жовтіє листя

Причин пожовтіння листя заміокулькаса може бути кілька, і майже всі вони свідчать не про якусь хворобу, а про неправильний догляд. Одні з найчастіших причин такі:

неправильний полив;

незбалансована температура в приміщенні;

пошкодження коренів – теж через неправильний полив.

Також до пожовтіння листя можуть призвести і цілком природні причини. Так, заміокулькас росте повільно, проте він не позбавлений від процесу відмирання старих пагонів. Паростки, які вже віджили своє, починають поступово втрачати забарвлення, блякнуть і відпадають. Водночас рослина від цього не зазнає жодної шкоди, і опадання можна вважати нормальним, якщо ви бачите зачатки нових листочків на рослині.

Якщо ж ваша рослина стоїть на відкритому сонці, тоді листя заміокулькаса може покритися іржавими плямами. І у такому випадку повернути колишню красу листю буде вже неможливо, тож будьте дуже обережні із вибором місця для декоративної рослини.



Заміокулькас потребує належного догляду / Фото Pexels

Що робити з квіткою, коли в неї жовкне листя

Звісно, вам потрібно усунути причини пожовтіння. Якщо проблема полягає у поливі, то буде достатньо просто відкоригувати його, і тоді листочки знову почнуть зеленішати. Пожовтіння може спричинити і недостатній полив, і надто велика кількість вологи. Також поширена ситуація з надмірним поливом потребуватиме ще кількох додаткових заходів.

Перезалитий заміокулькас необхідно відразу ж витягнути з горщика, оглянути корені і видалити ті частини бульби, які вже підгнили. Втім, робіть це максимально обережно, аби не нашкодити рослині, і перед тим, як повернути рослину до вазону, вам потрібно просушити оголені ділянки коренів. Для цього просто залишіть їх на повітрі на кілька годин. А після просушування пошкоджені ділянки можна засипати товченим деревним вугіллям. Також для посадки потрібно підготувати свіжу суміш ґрунту.

Якщо ж пожовтіння виниколо в результаті пошкодження коренів – так іноді трапляється під час пересадки чи розпушування землі – тоді ви можете впоратися із проблемою завдяки стимуляторам росту.

Може зіпсувати листя і неправильна температура – і особливо важливо слідкувати за нею у зимовий період, коли використовуються обігрівачі, батареї тощо.