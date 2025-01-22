Коричневі кінчики листя кімнатних рослин можуть виникнути через кілька проблем: наприклад, надмірний полив чи надто довге перебування на сонці. Для того, щоб знайти корінь проблеми, потрібно розібратися у основних можливих причинах пошкоджень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Надто багато поливу

Перезволоження рослини може призвести до загнивання коренів, і через це листя рослини почне набувати коричневого кольору. Корені, що постійно піддаються надто великому впливу вологи, набагато складніше отримати необхідну кількість кисню. А це ускладнює поглинання рослиною води, тому листя починає відмирати.

Перед поливом завжди опускайте палець в ґрунт, аби перевірити вологість. Якщо на глибині приблизно 4 сантиметрів все ще відчувається вологість, відкладіть полив.

Надто мало поливу

На диво, і недостатній полив може спричинити появу коричневих кінчиків на листі. Воно починає відмирати, адже рослина не отримує достатньої кількості вологи. Аби цього не трапилося, потрібно визначити, скільки саме води потрібно вашій рослині.

Тропічні рослини потребують постійної вологи, а ось кактуси та сукуленти віддають перевагу переважно сухому середовищу, тож ґрунт має повністю просохнути перед наступним поливом.

Надто багато сонця

Це дуже поширена проблема, яка може призвести до пожовтіння рослини. Буріння країв рослини і кінчиків листя – це ознака, що рослину потрібно захистити від сонячних променів. Це можна зробити у кілька різних способів – використати тканину, аби створити тінь, переставити її у темніше місце чи поливати рослини рано вранці, аби допомогти їм залишатися зволоженими протягом дня.



Сонячне світло може нашкодити рослині / Фото Pexels

Забагато добрива

Так, хорошого багато все ж буває – і попри те, що добрива допомагають рослині розвиватися та рости, вони також можуть призвести до накопичення солей у ґрунті. А це зрештою призводить до пошкодження коренів. Тоді вони вже не можуть доставляти воду та поживні речовини, і кінчики листя стають коричневими.

Температура

Неналежна температура також може призвести до побуріння кінчиків рослини. Це може статися через надто низьку чи надто високу температуру. Намагайтеся уникати використання холодної води взимку та переконайтеся, що листя рослини не торкається холодного скла.

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