Секрет ідеального смаку як з кав'ярні: де насправді треба зберігати каву вдома

Для того, щоб смак кави був завжди однаковим та смачним, треба знати, де правильно її зберігати. Кава є одним із найулюбленіших напоїв кожного з нас, тому важливо знати основні правила, які забезпечать ідеальний та збалансований смак.

Якщо ви хочете щодня насолоджуватися ідеальним напоєм, тоді радимо дізнатися важливе правило зберігання кавових зерен, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт.

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Зерна кави в ідеальному стані можуть зберігатися 9 місяців або й навіть довше, якщо їх правильно зберігати. Втім, тут треба звернути увагу на спосіб обсмажування, оскільки від нього залежить термін зберігання.

Кава світлого обсмажування є дорожчою через кращу якість зерен, тож відповідно й довше зберігається. Темніше обсмаження є насиченішим, однак кавові зерна схильні виділяти вуглекислий газ, бо довше обсмажувалися.

Як та де зберігати каву

Свіжість кавових зерен може втратитися, якщо вони будуть стояти постійно на світлі чи у вологому місці. Значний вплив на каву має температура та кисень. Для того, щоб смак напою не відрізнявся, варто запам’ятати кілька основних правил зберігання.

Щоб якість та смак кави зберігся, зерна потрібно засипати в герметичний контейнер. Марта Стюарт радить зберігати їх у керамічних чи металевих банках, які блокують надходження світла всередину.

Найкращим місцем зберігання стане прохолодна й темна шафа подалі від сонячного світла. Не варто тримати кавові зерна у шафі поблизу батарей чи газової плити.



Кавові зерна треба зберігати в темній шафі / Фото Pexels

Що цікаво, кавові зерна можна зберігати навіть у морозильній камері. Таким чином термін їхньої придатності можна продовжити до року. Для заморожування достатньо буде скористатися герметичним контейнером. Та для того, щоб не вдаватися до таких маніпуляцій, краще купувати каву в менших фасуваннях.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Часто кавову гущу використовують для утилізації поганих запахів з холодильника. Якщо такий лайфхак є дійсно дієвим й дає можливість вторинно скористатися кавовою гущею, то від зберігання самої кави в холодильнику радимо відмовитися. Кавові зерна чи вже мелена кава швидко вбере вологу й погані запахи, тому смак кави погіршиться, а якість зіпсується одразу.