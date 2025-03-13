Існує незліченна кількість прикмет про гроші – і зокрема й про те, як та де їх потрібно зберігати, повідомляє 24 Канал. Зокрема, повір'я попереджають про місця, де тримати їх точно не потрібно.

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У столі

Заборона на зберігання грошей у столі поширюється на усі види цих меблів – старовинні повір'я попереджають, що якщо класти гроші туди, все життя працюватимете тільки на їжу.

Це стосується навіть журнальних та робочих столів, тож не варто ставити на стіл навіть вашу скарбничку чи класти на нього гаманець.

На підлозі

Якщо ви облаштували сховок для своїх фінансів десь на підлозі, краще його переробити – адже це місце пов'язане з брудом, який регулярно потрібно вимивати та вимітати.

І те саме, згідно з прикметами, буде відбуватися й з вашими грошима, що ви заховали у районі підлоги: вони також почнуть зникати з бюджету.

А ось для того, аби в домі завжди велися гроші, потрібно виконувати кілька простих завдань, про які розповідають езотерики – зокрема, завжди вести їм лік та тримати у порядку.

Підвіконня

Вважається, що і сонце, і місяць, коли торкаються своїми променями грошей, можуть витягувати фінансову удачу з вашого дому. Через це не радять тримати гроші там, де на них буде потрапляти багато світла: це загрожує людині безгрошів'ям та злиднями.



Гроші не можна класти на підвіконня / Фото Pexels

Скляні банки

У такій посудині гроші постійно лежатимуть у пом'ятому стані, а фінанси такого страшенно не люблять. А коли ви дістанете їх з банки, такі гроші вже не матимуть сили, а значить, нові потоки грошей завдяки цим купюрам до вас вже точно не прийдуть.

Окрім того, деякі навіть вірять, що гроші, які лежали в банці, накопичують у собі негативну енергетику і принесуть власнику тільки шкоду.

Під матрацом

Ніколи не можна зберігати гроші у тому ж місці, де ви спите – бо там вони також відпочиватимуть, а не працюватимуть на вас. Тож краще взагалі не класти гроші неподалік від ліжка. Змусити "ворушитися" такі гроші згодом буде дуже непросто.