Не лише в Ужгороді: де у Києві можна насолодитись цвітінням сакур, магнолій та бузка

Весна – це час цвітіння і росту, і починають зацвітати також сакури і магнолії. Подивитися на ці рослини можна у Києві, та потрібно поспішати, адже тривалість цього явища не надто велика.

Найперші сакури та магнолії розквітли у Дніпровському та Деснянському районах столиці, та згодом розквітли дерева і в інших частинах Києва. Поради 24 підготували добірку місць, де можна подивитися на сакури, магнолії та бузок.

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Де у Києві подивитися на цвітіння сакур

Парк "Наталка"

Цей парк та березі Дніпра, що розташований у Оболонському районі, стане чудовою локацією для фотографій біля сакур. Там їх росте понад 30, та насолодитися у парку можна не тільки деревами, але і альтанками, довгими красивими алеями та композиціямми з фігурними стижками.

Парк Кіото

Звісно, ця локація з сакурами є найбільшою та найчастіше приваблює киян та гостей міста. Тут можна побачитит найдовшу в Україні алею, засаджену сакурами – адже довжина її становить 987 метрів.

Сквер біля Золотих воріт

У цьому невеликому старовинному зеленому оазисі навесні можна насолодитися не тільки архітектурою, але і цвітінням рожевих сакур. Та окрім цих дерев ростуть там також клени, берести, каштани, берези та білі акації.

Площа Івана Франка

Ще одне неймовірно затишне місце, де можна помилуватися цвітінням японської вишні. Розташована площа Івана Франка у самому центрі Києва, і тут можна не тільки зробити чарівні фотографії, але також і провести час за чашкою кави.



У Києві почалося цвітіння сакур / Фото КМДА

Також на сакури можна подивитися у таких локаціях:

бульвар Липський;

сквер імені Марії Заньковецької;

сквер біля кінотеатру "Жовтень";

сквер № 3 на Контрактовій площ;

парк імені Миколи Зерова;

парк "Відрадний";

парк "Орлятко";

сквер на вул. Івана Федорова;

сквер біля ВДНГ;

сквер Героїв Маріуполя.



Сакури квітнуть у Києві / Фото КМДА

Де в Києві подивитися на магнолії

Парк Партизанської слави

Цей парк розташований у Дарницькому районі столиці між вулицями Тростянецькою та Славгородською. Відкрили його ще 1970 року, і загальна площа парку становить майже 112 гектарів. Попри те, що більшу частину парку займає сосновий ліс, навесні тут можна насолодитися і неперевершеним цвітінням магнолій.

Сквер імені Марії Заньковецької

Сквер Марії Заньковецької розташований між станціями метро Палац Україна та Либідська, і від Палацу Україна до скверу йти зовсім недовго. Тут можна насолодитися цвітінням сакур, магнолій, а також відвідати будинок-музей Марії Заньковецької та пам'ятник Георгію Гонгадзе.

Голосіївський парк імені М. Рильського

Територія цього парку – це частина залишку природного лісу, що ранішу з півдня оточував Київ. Окрім цвітіння магнолій у парку можна подивитися на каскад з чотирьоз ставків, а також на нижньому ставку влаштована човнова станція.

Також магнолії можна побачити на таких локаціях:

Бастіонний сквер;

парк "Перемога";

бульвар Івана Миколайчука;

бульвар Амвросія Бучми;

сквер на Дарницькій площ;

парк із водними об’єктами на просп. Романа Шухевича.



У столиці розцвіли магнолії / Фото КМДА

Де в Києві подивитися на цвітіння бузка

Перші кущі бузка в столиці зацвіли у парку "Відрадний". Зазвичай сакури, магнолії та бузок не цвітуть в однаковий час, але цієї вести кияни та гості міста можуть побачити водночас цвіт відразу трьох рослин.

Як бачимо, цього року в Києві небувало рання весна. Синоптики продовжують фіксувати температурні рекорди, а містяни – радіти теплу. Такі погодні умови сприяють тому, що у столиці раніше ніж зазвичай розквітло багато рослин: сакури, магнолії, а тепер і бузок. Нагадаю, традиційно він розквітає в Києві наприкінці квітня або на початку травня,

– поділився Олександр Возний, директор Департаменту захисту довкілля КМДА.



У Києві вже розквів бузок / Фото Pexels

Парк "Позняки"

Цей парк розташований у Дарницькому районі Києва, на місці стику проспекту Петра Григоренка та вулиці Драгоманова. У парку ви можете прогулятися біля озера та насолодитися клумбами і зеленими насадженнями, а також – цвітінням бузку.

Парк біля озера Йорданське

Цей парк – зовсім новий, його почали облаштовувати 2021 року. Тож у цьому парку ви можете не тільки подивитися на красиве озеро, але і насолодитися цвітінням бузку.

Парк "Юність"

Це зовсім невеликий парк у Святошинському районі Києва. Його створили 1979 року силами учнів шкіл неподалік. На території парку можна знайти не тільки бузок, але і кілька дитячих майданчиків та дитячи та дорослий лабіринти.

Також бузок можна побачити за такими адресами: