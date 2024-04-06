Цвіт сакури – це зовсім не єдине, що ви можете побачити у старовинному місті. Тож перед поїздкою краще скласти детальний план, щоб потім не жалкувати про пропущені цікаві пам'ятки.

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Де подивитися на сакури?

Щойно ви приїхали до міста, відразу ж хочеться подивитися на неймовірні японські вишні. Масово вони квітнуть у центрі міста – на вулицях Бращайків, Олександра Довженка, Ференца Ракоці, що у мікрорайоні Малий Галагов. Саме тут, до речі, ви можете знайти найстаріші дерева.

Окрім того, знайти сакури можна і у сквері Томаша Масарика, на вулицях Митній та Марії Заньковецької. А на проспекті Свободи вже заквітли сакури, що подарувало Посольство Японії в Україні.

В Ужгороді вже зацвіли сакури / Facebook Ужгородської міськради

Втім, зважайте на те, що помилуватися цим прекрасним явищем ви зможете всього протягом кількох тижнів. Втім, термін цвітіння може залежати і від погоди.

Разом із тим вкотре просимо ужгородців та гостей міста, які хочуть зробити фото на згадку, дбайливо ставитися до дерев: не пригинати гілки, бо вони дуже крихкі й ламаються, не обривати цвіт – він швидко в’яне і до вази його не донесете,

– поділилися у міській раді.

Та сакури – не єдина атракція міста. Що ще потрібно обов'язково побачити в Ужгороді – читайте далі.

Мініскульптури

Якщо ви ніколи раніше не були у Ужгороді, тоді можете здивуватися, побачивши чимало мініскульптур, що розкидані по усьому місту. Їх створив український скульптор та художник Михайло Колодко, і зараз їх в Ужгороді вже більше, ніж 40 штук.

Ужгородський замок

Звісно ж, не можна приїхати до Ужгорода та пропустити відомий замок. До речі, біля нього ви можете також знайти і дві мініскульптури – "Князь Лаборець" та "7 черва".

У будівлі палацу представлено більше, ніж 40 приміщень, а особливу увагу варто звернути на Лицарську залу – вона не тільки добре збереглася, але і оздоблена розписами, ліпкою та сусальним золотом.

Закарпатський обласний художній музей

Музей розташований за адресою площа Жупанська, 10. У ньому зібрано чимало творів скульптури, живопису та декоративно-прикладного мистецтва. Він точно допоможе вам краще познайомитися із культурою закарпатського краю.