Цвет сакуры – это вовсе не единственное, что вы можете увидеть в старинном городе. Поэтому перед поездкой лучше составить подробный план, чтобы потом не жалеть о пропущенных интересных достопримечательностях.

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Где посмотреть на сакуры?

Как только вы приехали в город, сразу же хочется посмотреть на невероятные японские вишни. Массово они цветут в центре города – на улицах Бращайков, Александра Довженко, Ференца Ракоци, что в микрорайоне Малый Галагов. Именно здесь, кстати, вы можете найти самые старые деревья.

Кроме того, найти сакуры можно и в сквере Томаша Масарика, на улицах Мытной и Марии Заньковецкой. А на проспекте Свободы уже зацвели сакуры, что подарило Посольство Японии в Украине.

В Ужгороде уже зацвели сакуры / Facebook Ужгородского горсовета

Впрочем, учитывайте то, что полюбоваться этим прекрасным явлением вы сможете всего в течение нескольких недель. Впрочем, срок цветения может зависеть и от погоды.

Вместе с тем еще раз просим ужгородцев и гостей города, которые хотят сделать фото на память, бережно относиться к деревьям: не пригибать ветви, потому что они очень хрупкие и ломаются, не обрывать цвет – он быстро вянет и до вазы его не донесете,

– поделились в городском совете.

И сакуры – не единственная аттракция города. Что еще нужно обязательно увидеть в Ужгороде – читайте дальше.

Минискульптуры

Если вы никогда раньше не были в Ужгороде, тогда можете удивиться, увидев немало минискульптур, что разбросаны по всему городу. Их создал украинский скульптор и художник Михаил Колодко, и сейчас их в Ужгороде уже более, чем 40 штук.

Ужгородский замок

Конечно же, нельзя приехать в Ужгород и пропустить известный замок. Кстати, возле него вы можете найти и две минискульптуры – "Князь Лаборец" и "7 червей".

В здании дворца представлено более, чем 40 помещений, а особое внимание стоит обратить на Рыцарский зал – он не только хорошо сохранился, но и украшен росписями, лепкой и сусальным золотом.

Закарпатский областной художественный музей

Музей расположен по адресу площадь Жупанская, 10. В нем собрано немало произведений скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства. Он точно поможет вам лучше познакомиться с культурой закарпатского края.