Сортів гладіолусів є дуже багато: дрібні, великі, пухнасті та різноколірні. Залежно від сортів залежить цвітіння та найчастіше вони розквітають наприкінці липня та цвітуть аж до початку осені.

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Як вибрати цибулини для саджання

Уникайте старих цибулин, бо це може означати, що вони вже цвіли. Для висаджування обирайте не зморщену цибулину гарну на вигляд діаметром 2 – 4 сантиметри з денцем 3 – 7 міліметрів. Не варто обирати дуже великі цибулини, бо їхній розмір не залежить від того, якою виросте квітка.

Як підготувати цибулини для саджання

Перед посадкою зніміть лушпиння та огляньте на наявність шкідників та хворою. На непридатних цибулинах можуть бути плями. Якщо там є ранки, то варто обробити зеленкою.

Тоді поставте в тепле місце. Через деякий час вони мали б пустити паростки. Вже перед самим висаджуванням занурте їх в розчин марганцівки на 20 хвилин. Так треба зробити для того, щоб в майбутньому на квітах не заводилися шкідники чи не чіплялися різні хвороби.



Гладіолуси треба садити тоді, коли потепліє / Фото Pexels

Коли садити гладіолуси

Садити гладіолуси вже можна тоді, коли ґрунт прогріється до 13 градусів. Щоб створити безперервне цвітіння цих рослин на клумбі, садіть цибулини кожні 10 днів.

Квіти люблять сонячне світло та дренований ґрунт. Сирий ґрунт їм не підходить. Ямки мають бути близько 15 – 25 сантиметрів. Великі цибулини висаджуйте на відстані 15 сантиметрів одна від одної, середні – 10 сантиметрів, а маленькі – 5 сантиметрів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Зверніть увагу, що на дно ямки треба обов’язково посипати пісок. Також важливо не саджати поруч великі цибулини з маленькими, бо перші будуть пригнічувати їхній ріст.

Після посадки ґрунт треба підлити, а вже коли з’являться перші паростки – покрийте мульчею (тирсою чи торфом), щоб утримати вологу й боротися з бур’янами.