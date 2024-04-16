Не только в Ужгороде: где в Киеве можно насладиться цветением сакур, магнолий и сирени

Весна – это время цветения и роста, и начинают зацветать также сакуры и магнолии. Посмотреть на эти растения можно в Киеве, но нужно спешить, ведь продолжительность этого явления не слишком велика.

Первые сакуры и магнолии расцвели в Днепровском и Деснянском районах столицы, и впоследствии расцвели деревья и в других частях Киева. Porady 24 подготовили подборку мест, где можно посмотреть на сакуры, магнолии и сирень.

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Где в Киеве посмотреть на цветение сакур

Парк "Наталка"

Этот парк на берегу Днепра, расположенный в Оболонском районе, станет отличной локацией для фотографий возле сакур. Там их растет более 30, и насладиться в парке можно не только деревьями, но и беседками, длинными красивыми аллеями и композициями с фигурными стыками.

Парк Киото

Конечно, эта локация с сакурами является крупнейшей и чаще всего привлекает киевлян и гостей города. Здесь можно увидеть самую длинную в Украине аллею, засаженную сакурами – ведь длина ее составляет 987 метров.

Сквер возле Золотых ворот

В этом небольшом старинном зеленом оазисе весной можно насладиться не только архитектурой, но и цветением розовых сакур. Но кроме этих деревьев растут там также клены, бересты, каштаны, березы и белые акации.

Площадь Ивана Франко

Еще одно невероятно уютное место, где можно полюбоваться цветением японской вишни. Расположена площадь Ивана Франко в самом центре Киева, и здесь можно не только сделать волшебные фотографии, но также и провести время за чашечкой кофе.



В Киеве началось цветение сакур / Фото КГГА

Также на сакуры можно посмотреть в таких локациях:

бульвар Липский;

сквер имени Марии Заньковецкой;

сквер возле кинотеатра "Жовтень";

сквер № 3 на Контрактовой площади;

парк имени Николая Зерова;

парк "Отрадный";

парк "Орленок";

сквер на ул. Ивана Федорова;

сквер возле ВДНХ;

сквер Героев Мариуполя.



Сакуры цветут в Киеве / Фото КГГА

Где в Киеве посмотреть на магнолии

Парк Партизанской славы

Этот парк расположен в Дарницком районе столицы между улицами Тростянецкой и Славгородской. Открыли его еще в 1970 году, и общая площадь парка составляет почти 112 гектаров. Несмотря на то, что большую часть парка занимает сосновый лес, весной здесь можно насладиться и непревзойденным цветением магнолий.

Сквер имени Марии Заньковецкой

Сквер Марии Заньковецкой расположен между станциями метро Дворец Украина и Лыбедская, и от Дворца Украина до сквера идти совсем недолго. Здесь можно насладиться цветением сакур, магнолий, а также посетить дом-музей Марии Заньковецкой и памятник Георгию Гонгадзе.

Голосеевский парк имени М. Рыльского

Территория этого парка – это часть остатка природного леса, что раньше с юга окружал Киев. Кроме цветения магнолий в парке можно посмотреть на каскад из четырех прудов, а также на нижнем пруду устроена лодочная станция.

Также магнолии можно увидеть на таких локациях:

Бастионный сквер;

парк "Победа";

бульвар Ивана Миколайчука;

бульвар Амвросия Бучмы;

сквер на Дарницкой площади;

парк с водными объектами на просп. Романа Шухевича.



В столице расцвели магнолии / Фото КГГА

Где в Киеве посмотреть на цветение сирени

Первые кусты сирени в столице зацвели в парке "Отрадный". Обычно сакуры, магнолии и сирень не цветут в одинаковое время, но этой весной киевляне и гости города могут увидеть одновременно цвет сразу трех растений.

Как видим, этом году в Киеве небывало ранняя весна. Синоптики продолжают фиксировать температурные рекорды, а горожане – радоваться теплу. Такие погодные условия способствуют тому, что в столице раньше чем обычно расцвело много растений: сакуры, магнолии, а теперь и сирень. Напомню, традиционно она расцветает в Киеве в конце апреля или в начале мая,

– поделился Александр Возный, директор Департамента защиты окружающей среды КГГА.



В Киеве уже расцвела сирень / Фото Pexels

Парк "Позняки"

Этот парк расположен в Дарницком районе Киева, на месте стыка проспекта Петра Григоренко и улицы Драгоманова. В парке вы можете прогуляться у озера и насладиться клумбами и зелеными насаждениями, а также – цветением сирени.

Парк возле озера Иорданское

Этот парк – совсем новый, его начали обустраивать в 2021 году. Поэтому в этом парке вы можете не только посмотреть на красивое озеро, но и насладиться цветением сирени.

Парк "Юность"

Это совсем небольшой парк в Святошинском районе Киева. Его создали в 1979 году силами учеников школ неподалеку. На территории парка можно найти не только сирень, но и несколько детских площадок и детский и взрослый лабиринты.

Также сирень можно увидеть по следующим адресам: