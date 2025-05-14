Нізащо не вішайте тут ікони: 2 заборонені місця у домі

Ікони були обов'язковим елементом будь-якої української хати, і для них завжди відводили окреме та ошатне місце. Чимало людей ставлять їх і досі у квартирах.

Ікони – це захист дому від злих сил, пристріту та негативного впливу. І попри те, що жорстких правил, де ж не можна розміщувати ікони у домі, не існує, все ж предки завжди уникали двох місць, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

Цікаво 3 дерева, які не можна садити біля дому: притягують біду та нещастя

Де в домі не можна вішати ікони?

Для ікон у домі вже немає такого чітко визначеного місця – їх можна розмістити і у коридорі, і у вітальні, і у спальні. Єдині два місця, де їм точно не місце – це туалет та ванна.

Не можна розміщувати ікони біля побутової техніки. Езотерики переконані, що молитва вимагає зосередженості, а такі предмети навіть тоді, коли вимкнені, можуть за звичкою відвертати вашу увагу та збивати концентрацію.

Не варто також і розміщувати ікони у місцях, де ви зберігаєте світські книги, іграшки, статуетки та косметику. Не радять також вивішувати ікони поряд з різноманітними постерами, зокрема такими, що зображають співаків, артистів, відомих людей чи спортсменів.



Ікони не можна вішати у кількох місцях / Фото Pexels

Ще одне правило, про яке часто згадують езотерики – не варто вішати ікони біля репродукцій картин, навіть якщо вони мають релігійний зміст. Також не можна біля ікон розміщувати й фотографії. Набагато краще буде виділити для них окреме місце в квартирі та помістити на стіну, високий столик чи окрему полицю.

До речі, предки вірили, що оберегом дому є не тільки ікони, але й звичайний віник. Раніше ми вже розповідали, як його правильно викидати, аби не накликати на себе нещастя.

Якщо є така можливість, ідеально буде розташувати ікони у східному кутку квартири. Та якщо ж не виходить так зробити, у цьому немає нічого страшного.