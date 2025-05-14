Ни за что не вешайте здесь иконы: 2 запретных места в доме

Иконы были обязательным элементом любого украинского дома, и для них всегда отводили отдельное и нарядное место. Многие люди ставят их до сих пор в квартирах.

Иконы – это защита дома от злых сил, сглаза и негативного влияния. И несмотря на то, что жестких правил, где же нельзя размещать иконы в доме, не существует, все же предки всегда избегали двух мест, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Где в доме нельзя вешать иконы?

Для икон в доме уже нет такого четко определенного места – их можно разместить и в коридоре, и в гостиной, и в спальне. Единственные два места, где им точно не место – это туалет и ванная.

Нельзя размещать иконы возле бытовой техники. Эзотерики убеждены, что молитва требует сосредоточенности, а такие предметы даже тогда, когда выключены, могут по привычке отвлекать ваше внимание и сбивать концентрацию.

Не стоит также и размещать иконы в местах, где вы храните светские книги, игрушки, статуэтки и косметику. Не советуют также вывешивать иконы рядом с различными постерами, в частности такими, изображающие певцов, артистов, известных людей или спортсменов.



Иконы нельзя вешать в нескольких местах / Фото Pexels

Еще одно правило, о котором часто вспоминают эзотерики – не стоит вешать иконы возле репродукций картин, даже если они имеют религиозный смысл. Также нельзя возле икон размещать и фотографии. Гораздо лучше будет выделить для них отдельное место в квартире и поместить на стену, высокий столик или отдельную полку.

Кстати, предки верили, что оберегом дома есть не только иконы, но и обычный веник. Ранее мы уже рассказывали, как его правильно выбрасывать, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Если есть такая возможность, идеально будет расположить иконы в восточном углу квартиры. Но если же не получается так сделать, в этом нет ничего страшного.