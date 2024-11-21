На них накопичується найбільше бактерій: які місця в оселі ми забуваємо мити

Під час прибирання ми зосереджуємо свою увагу на речах, які постійно миємо, тому не забуваємо про них, бо вже автоматично це робимо. Фахівці з прибирання кажуть, що є деякі речі в побуті, які ми оминаємо увагою, однак про них не варто забувати.

У кожному домі є кілька елементів інтер’єру, які ми забуваємо прибирати, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Їх не треба прати, мити чи відчищувати кожен тиждень, втім під час генерального прибирання на них таки треба звернути увагу.

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Наматрацники

Ми перемо постільну білизну, але часто забуваємо чистити наматрацник чи матрацну подушку. Вдаватися до їхнього чищення варто хоча б раз на місяць. Та якщо ви спите разом з домашніми улюбленцями, тоді наматрацники треба прати набагато частіше.

Диван

Досить часто ми можемо оминати дивани, але ж на ньому проводиться досить багато часу. Більшість диванів добре витираються й даються до миття. Щоб його хоча б трохи освіжити, варто пропилосошувати час від часу.

Декоративні подушки

На декоративних подушках накопичується багато пороху, тому їх треба прати, оскільки ми часто їх беремо в руки чи навіть лежимо на них. Фахівці радять прати такі подушки кожних 3 – 6 місяців, але якщо є домашні тварини, тоді це треба робити ще частіше.



Не забувайте мити декоративні подушки / Фото Pexels

Штори

На них накопичується досить багато бруду, пилу та навіть котячої шерсті. Прати штори потрібно кожного року, а до цього часу їх можна протирати та пропилосошувати.

Ковдри

Є люди, які нічим не люблять застеляти ковдру. У такому випадку її треба прати кожних 2 тижні. Якщо ж зверху на ковдрі є накидка, тоді кидати її в прання можна кожних 3 місяці.

Підставка для каструль

Харчові бактерії є небезпечними для здоров’я. Стільниці ми можемо витирати по кілька разів на день, а от про підставки для каструль забуваємо. Їх рекомендовано мити раз на тиждень, оскільки там може накопичуватися багато мікробів та бактерій.